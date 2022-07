Projétil que perfurou janela da sede da Folha deve ter saído de uma arma de cartucho, diz a polícia

Um projétil atravessou uma janela do quarto andar do jornal Folha de S. Paulo, na região central da cidade de São Paulo, por volta das 22h30 desta quarta-feira (6). Ninguém ficou ferido. A polícia investiga o caso. As informações são da Folha de S. Paulo.

Os trabalhadores ouviram um estampido. Perceberam que um projétil atingiu e perfurou uma das janelas da redação, no quarto andar do prédio. Ninguém foi atingido.

Um boletim de ocorrência foi registrado por advogados da empresa. Policiais se dirigiram ao local no início da tarde desta quinta-feira (7) para investigar o ocorrido. Segundo o jornal, técnicos responsáveis pela perícia devem ir ao local para a sequência da apuração —um projétil esférico foi encontrado nas imediações.

Delegado-titular do distrito, Severino Pereira Vasconcelos disse que o estampido indica um projétil de uma arma de cartucho.

Segundo ele, porém, somente as investigações de campo e o trabalho de perícia irão apontar a causa e as possíveis motivações do caso. Não há prazo para a conclusão das investigações.