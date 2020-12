Mulher morre após ser atingida por bala perdida dentro de casa

Eunice Veiga, de 59 anos, estava na cozinha de casa na tarde deste sábado (12), quando um tiro entrou pela janela, atingiu sua garganta e foi parar no pulmão. As informações são de um dos filhos da compositora gospel. Ela foi socorrida e deu entrada em uma unidade de saúde no Rio de Janeiro ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Eunice deixa cinco filhos e seis netos.

"Ela ainda conseguiu ir da cozinha para a sala, minha irmã viu e falou 'meu Deus'. Então, ela foi para fora de casa quando caiu, chegou a levantar e pediu para minha irmã ficar calma", relatou o advogado Davi Veiga, de 26 anos, um dos filhos da vítima.

Davi morava com a mãe, mas não estava em casa quando ela foi atingida. "Ela foi socorrida pelo vizinho da frente, que estava fazendo uma obra de serralheria na casa dele e a atendeu no mesmo momento", contou.

Outra filha da vítima, a autônoma Priscila Veiga, de 39 anos, conta que a mãe se doava para ajudar outras pessoas. "Ela era daquelas pessoas que ajudava todo mundo, como se fosse uma assistente social. Era muito carinhosa e ajudava muita gente da igreja, com roupa", recorda.

O corpo de Eunice deve ser enterrado ainda neste domingo. A família ainda não sabe o horário.

Os filhos da missionária contam que há mais de duas semanas o bairro onde a mãe morava enfrenta uma guerra de traficantes rivais pelo domínio dos pontos de venda de drogas nas comunidades.

Outras duas pessoas foram baleadas neste sábado. Elas foram levadas ao hospital. A direção da unidade diz que Antônio José Gomes de Souza e Gessé Soares dos Santos continuam internados, com o quadro de saúde estável.

A morte de Eunice é investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). A perícia no local foi realizada, "determinando a origem do disparo". "As investigações estão em andamento para determinar a autoria", informou a Polícia Civil, em nota.