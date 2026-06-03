Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Programação do Arraial 2026 é divulgada com concursos de quadrilhas e shows culturais; veja

Evento ocorre entre 17 e 29 de junho e reúne quadrilhas, misses, carimbó, boi bumbá e grupos parafolclóricos

Hannah Franco
fonte

Arraial de Belém 2026 ocupa praças Dorothy Stang e Waldemar Henrique com extensa programação (Divulgação/Secom)

O Arraial de Belém 2026 promete movimentar a capital paraense entre os dias 17 e 29 de junho, com uma programação intensa que reúne 129 atrações culturais distribuídas em concursos, apresentações e festivais juninos. O evento é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), e ocorre nas praças Dorothy Stang e Waldemar Henrique.

Considerado o maior arraial junino da cidade, o evento reúne grupos tradicionais, artistas locais e manifestações populares como quadrilhas juninas, misses caipiras, boi bumbá, carimbó, toadas e grupos parafolclóricos, fortalecendo a cultura popular e ampliando o acesso gratuito à programação cultural.

VEJA MAIS

image Arraial de Todos os Santos chega em Belém para celebrar a identidade amazônica
A partir deste sábado (30), a programação terá atrativos ao público em cinco centros culturais, sob a coordenação da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP)

image Prazo de inscrições para grupos e artistas do Arraial de Belém 2026 é prorrogado até 1º de junho
A Prefeitura de Belém estendeu o período de inscrições do edital nº 005/2026, conforme anunciado nesta sexta-feira (29)

Programação do Arraial de Belém 2026

De 17 a 21 de junho

A programação começa com a fase eliminatória do concurso de quadrilhas juninas, reunindo 34 quadrilhas e 136 misses juninas. As apresentações acontecem na Praça Dorothy Stang.

22 de junho

Será realizada a apuração da fase eliminatória das quadrilhas, na Praça Waldemar Henrique.

De 25 a 28 de junho

A programação entra na fase final do concurso, com a apresentação de 16 quadrilhas finalistas, também na Praça Waldemar Henrique.

25 de junho

Concurso de Miss Caipira Melhor Idade, com participação de 10 candidatas.

28 de junho

Festival de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com 10 grupos participantes.

29 de junho

Encerramento do evento com:

  • Apuração final das quadrilhas e misses
  • Cerimônia de premiação
  • Apresentações de quadrilhas infantojuvenis e Miss Caipira Melhor Idade
  • Mostra cultural valoriza tradições juninas

Além dos concursos principais, o Arraial de Belém 2026 contará com uma extensa mostra cultural entre 17 e 28 de junho, reunindo mais de 50 apresentações.

Confira os destaques por dia:

  • 17 de junho: apresentação do Parafolclórico
  • 18 de junho: apresentações de carimbó
  • 19 de junho: apresentação do Parafolclórico
  • 20 de junho: apresentações de carimbó
  • 21 de junho: apresentação do Parafolclórico
  • 25 de junho: apresentação de Parafolclórico, carimbó e boi bumbá
  • 26 de junho: apresentações de Parafolclórico, carimbó, boi bumbá e toada
  • 27 de junho: apresentações de Parafolclórico, carimbó, boi bumbá e toada
  • 28 de junho: apresentações de Parafolclórico, quadrilhas mirins e boi bumbá

As apresentações acontecem na Praça Waldemar Henrique e reforçam a diversidade das manifestações culturais presentes no ciclo junino da cidade.

O edital do Arraial de Belém 2026 contemplou 129 propostas culturais selecionadas, com investimento de cerca de R$ 2 milhões da gestão municipal. O objetivo é fortalecer os grupos tradicionais, incentivar a produção cultural e ampliar o acesso da população às manifestações juninas.

A programação é gratuita e aberta ao público.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

COMÉRCIO INTERNACIONAL

Exportadores paraenses analisam impacto de possível tarifa de 25% dos EUA

Setor produtivo do Pará avalia riscos e possíveis prejuízos caso barreira comercial americana seja confirmada pelo governo dos EUA

03.06.26 8h00

instabilidade

Previsão do tempo: Pará deve ter chuvas intensas neste início de junho

No Norte do país, grande parte do Pará e outros estados se preparam para instabilidades expressivas, com chuva forte, trovoadas e acumulados elevados

02.06.26 16h02

EMBAIXADA AMERICANA

Quem é Daniel Perez? Conheça o deputado dos EUA escolhido por Trump para ser embaixador no Brasil

Nas redes sociais, o diplomata costuma demonstrar apoio às decisões de Donald Trump e ao movimento "Faça a América Grande Novamente"

02.06.26 14h34

Dionne Warwick voltará ao Brasil com turnê de despedida; veja datas

01.06.26 21h36

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

Mulher de 37 anos fingia ser adolescente e usava mamadeira para enganar família adotiva

A investigada possui antecedentes por aplicar golpes semelhantes em outros estados brasileiros. Caso ocorreu em Joinville, Santa Catarina.

03.06.26 10h17

AGRESSÃO

Estudo revela 150 mil agressões contra pessoas em situação de rua no Brasil

Caso de homem atacado com arma de choque em Belém é um dos milhares de episódios de violência registrados no país

02.06.26 21h25

BRASIL

Noiva morre afogada em piscina durante sua festa de casamento

Momentos antes do incidente, a noiva publicou fotos do seu casamento nas redes sociais

16.04.24 20h37

festa junina

Programação do Arraial 2026 é divulgada com concursos de quadrilhas e shows culturais; veja

Evento ocorre entre 17 e 29 de junho e reúne quadrilhas, misses, carimbó, boi bumbá e grupos parafolclóricos

03.06.26 20h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda