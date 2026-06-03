Programação do Arraial 2026 é divulgada com concursos de quadrilhas e shows culturais; veja

O Arraial de Belém 2026 promete movimentar a capital paraense entre os dias 17 e 29 de junho, com uma programação intensa que reúne 129 atrações culturais distribuídas em concursos, apresentações e festivais juninos. O evento é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), e ocorre nas praças Dorothy Stang e Waldemar Henrique.

Considerado o maior arraial junino da cidade, o evento reúne grupos tradicionais, artistas locais e manifestações populares como quadrilhas juninas, misses caipiras, boi bumbá, carimbó, toadas e grupos parafolclóricos, fortalecendo a cultura popular e ampliando o acesso gratuito à programação cultural.

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Programação do Arraial de Belém 2026

De 17 a 21 de junho

A programação começa com a fase eliminatória do concurso de quadrilhas juninas, reunindo 34 quadrilhas e 136 misses juninas. As apresentações acontecem na Praça Dorothy Stang.

22 de junho

Será realizada a apuração da fase eliminatória das quadrilhas, na Praça Waldemar Henrique.

De 25 a 28 de junho

A programação entra na fase final do concurso, com a apresentação de 16 quadrilhas finalistas, também na Praça Waldemar Henrique.

25 de junho

Concurso de Miss Caipira Melhor Idade, com participação de 10 candidatas.

28 de junho

Festival de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com 10 grupos participantes.

29 de junho

Encerramento do evento com:

Apuração final das quadrilhas e misses

Cerimônia de premiação

Apresentações de quadrilhas infantojuvenis e Miss Caipira Melhor Idade

Mostra cultural valoriza tradições juninas

Além dos concursos principais, o Arraial de Belém 2026 contará com uma extensa mostra cultural entre 17 e 28 de junho, reunindo mais de 50 apresentações.

Confira os destaques por dia:

17 de junho: apresentação do Parafolclórico

18 de junho: apresentações de carimbó

19 de junho: apresentação do Parafolclórico

20 de junho: apresentações de carimbó

21 de junho: apresentação do Parafolclórico

25 de junho: apresentação de Parafolclórico, carimbó e boi bumbá

26 de junho: apresentações de Parafolclórico, carimbó, boi bumbá e toada

27 de junho: apresentações de Parafolclórico, carimbó, boi bumbá e toada

28 de junho: apresentações de Parafolclórico, quadrilhas mirins e boi bumbá

As apresentações acontecem na Praça Waldemar Henrique e reforçam a diversidade das manifestações culturais presentes no ciclo junino da cidade.

O edital do Arraial de Belém 2026 contemplou 129 propostas culturais selecionadas, com investimento de cerca de R$ 2 milhões da gestão municipal. O objetivo é fortalecer os grupos tradicionais, incentivar a produção cultural e ampliar o acesso da população às manifestações juninas.

A programação é gratuita e aberta ao público.