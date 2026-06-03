Programação do Arraial 2026 é divulgada com concursos de quadrilhas e shows culturais; veja
Evento ocorre entre 17 e 29 de junho e reúne quadrilhas, misses, carimbó, boi bumbá e grupos parafolclóricos
O Arraial de Belém 2026 promete movimentar a capital paraense entre os dias 17 e 29 de junho, com uma programação intensa que reúne 129 atrações culturais distribuídas em concursos, apresentações e festivais juninos. O evento é promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), e ocorre nas praças Dorothy Stang e Waldemar Henrique.
Considerado o maior arraial junino da cidade, o evento reúne grupos tradicionais, artistas locais e manifestações populares como quadrilhas juninas, misses caipiras, boi bumbá, carimbó, toadas e grupos parafolclóricos, fortalecendo a cultura popular e ampliando o acesso gratuito à programação cultural.
VEJA MAIS
Programação do Arraial de Belém 2026
De 17 a 21 de junho
A programação começa com a fase eliminatória do concurso de quadrilhas juninas, reunindo 34 quadrilhas e 136 misses juninas. As apresentações acontecem na Praça Dorothy Stang.
22 de junho
Será realizada a apuração da fase eliminatória das quadrilhas, na Praça Waldemar Henrique.
De 25 a 28 de junho
A programação entra na fase final do concurso, com a apresentação de 16 quadrilhas finalistas, também na Praça Waldemar Henrique.
25 de junho
Concurso de Miss Caipira Melhor Idade, com participação de 10 candidatas.
28 de junho
Festival de Quadrilhas Juninas Infantojuvenis, com 10 grupos participantes.
29 de junho
Encerramento do evento com:
- Apuração final das quadrilhas e misses
- Cerimônia de premiação
- Apresentações de quadrilhas infantojuvenis e Miss Caipira Melhor Idade
- Mostra cultural valoriza tradições juninas
Além dos concursos principais, o Arraial de Belém 2026 contará com uma extensa mostra cultural entre 17 e 28 de junho, reunindo mais de 50 apresentações.
Confira os destaques por dia:
- 17 de junho: apresentação do Parafolclórico
- 18 de junho: apresentações de carimbó
- 19 de junho: apresentação do Parafolclórico
- 20 de junho: apresentações de carimbó
- 21 de junho: apresentação do Parafolclórico
- 25 de junho: apresentação de Parafolclórico, carimbó e boi bumbá
- 26 de junho: apresentações de Parafolclórico, carimbó, boi bumbá e toada
- 27 de junho: apresentações de Parafolclórico, carimbó, boi bumbá e toada
- 28 de junho: apresentações de Parafolclórico, quadrilhas mirins e boi bumbá
As apresentações acontecem na Praça Waldemar Henrique e reforçam a diversidade das manifestações culturais presentes no ciclo junino da cidade.
O edital do Arraial de Belém 2026 contemplou 129 propostas culturais selecionadas, com investimento de cerca de R$ 2 milhões da gestão municipal. O objetivo é fortalecer os grupos tradicionais, incentivar a produção cultural e ampliar o acesso da população às manifestações juninas.
A programação é gratuita e aberta ao público.
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