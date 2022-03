Primeiros repatriados da Ucrânia desembarcam no Brasil

As duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) vinda de Varsóvia, na Polônia, com 43 brasileiros, 19 ucranianos, cinco argentinos e um colombiano a bordo, pousaram de manhã desta quinta-feira (10) de manhã em Recife (nordeste) e, ao meio-dia, chegaram à capital Brasília (centro). As informações são da AFP.

Os repatriados e estrangeiros que chegaram hoje ao Brasil foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro, que mantém "neutralidade" nesse conflito.

Entre os recém-chegados estavam 16 crianças, além de oito cães e dois gatos.

Na Base Aérea de Brasília, aos pés do KC-390 Millennium, junto com a primeira-dama Michelle Bolsonaro e outras personalidades, o presidente recebeu os repatriados, posou com alguns deles e deixou a base aérea de Brasília sem fazer declarações.

Um dos brasileiros repatriados, Rony de Moura, estudante de medicina e morador de Kiev, explicou a jornalistas os momentos dramáticos que presenciou ao cruzar a fronteira com a Polônia com "filas gigantescas para poder sair, eram só crianças e mulheres".

"Estou tranquilo, aliviado, mas estou preocupado com as pessoas que eu conhecia lá", declarou Moura, destacando que há dez dias não tem notícias do dono da casa que alugava.

A missão de repatriamento partiu no domingo para a Polônia com uma dúzia de toneladas de ajuda humanitária para a Ucrânia.