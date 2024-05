Prédio é evacuado após ameaça de bomba em Vitória, Espírito Santo

Após ameaça de bomba, um prédio comercial em Vitória, Espírito Santo, foi evacuado na manhã dessa sexta-feira (3). Localizado na Avenida Nossa Senha da Penha, chamada de Reta da Penha, o edifício recebeu equipe antibomba do Batalhão de Missões Especiais (BME).

VEJA MAIS

Por volta das 10h30, foram feitas ligações relatando uma bomba no prédio, segundo o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES). No boletim de ocorrência, de acordo com o jornal Folha Vitória, há duas ligações recebidas pela administração do prédio. As informações apontavam para uma bomba no terceiro andar, com risco de explosão.

“Pediram para evacuar o prédio, porque está com ameaça de bomba. Todos estão do lado de fora”, relatou um dos funcionários do local, que não quis ser identificado. A equipe antibomba do Batalhão de Missões Especiais (BME) chegou por volta das 11h. Além dela, também estiveram no local equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)