Policiais de folga visitam casa para alugar e encontram plantação de maconha

Um homem de 33 anos foi preso na tarde desta terça-feira (5) em uma casa com plantação de maconha, depois que dois policiais civis que estavam de folga visitaram a residência para alugar. As informações são do portal Metrópoles.

O caso aconteceu em na Vila Nogueira, em Campinas (SP) e quando os policiais de folga perceberam uma pequena plantação de maconha em vasos, no quintal da residência, ligaram para a Polícia Militar, que mandou uma equipe até o local.

Segundo o G1, o homem responsável pela casa alegou que não era dono dos pés de maconha e que não vivia no local, apenas alugava a casa para outras pessoas.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).