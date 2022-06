Após ser flagrado fumando maconha, aluno descobre câmera no banheiro da escola; vídeo

Após alunos encontrarem câmeras instaladas nos banheiros femininos e masculinos da Escola Estadual Oswaldo Cruz, a Secretaria Estadual da Educação resolveu afastar a diretora da instituição, localizada na Zona Leste de São Paulo. A informação foi divulgada e confirmada pelo jornal Globo, na última segunda-feira (27), que detalhou que o equipamento foi localizado quando um estudante foi flagrado fumando maconha.

Tudo aconteceu quando um estudante do terceiro ano foi chamado até a sala da diretora ao ser flagrado fumando maconha no banheiro. A profissional comprovou o acontecido mostrando fotos, alegando que os registros teriam sido feitos por um outro aluno. Porém, o jovem percebeu que a imagem era de uma câmera de segurança.



Abismado com a situação, o estudante foi até o banheiro masculino e localizou o equipamento na parede. A namorada dele, que também estuda na mesma instituição, checou o banheiro feminino e confirmou que lá também havia um dispositivo. As câmeras foram encontradas na última sexta-feira (24) e um boletim de ocorrência foi registrado no 18º DP. Veja o vídeo:

Apuração

Uma apuração preliminar para analisar o caso foi instaurada e deve perdurar até 30 dias. A diretora pode sofrer sanções administrativas, como multa, suspensão ou demissão. A Secretaria Estadual da Educação afirmou que os equipamentos foram retirados e a profissional afastada do cargo até que a investigação seja concluída. Segundo a vice-diretora da instituição de ensino, as câmeras eram consultadas de maneira excepcional, quando existia alguma ocorrência, como briga entre alunos ou consumo de substância não permitida.

Câmera instalada em um dos banheiros. (Foto: Reprodução / G1)

Jovem foi suspenso

O jovem flagrado fumando maconha no banheiro foi suspenso por sete dias e seus responsáveis notificados.

