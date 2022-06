Deputada Vivi Reis provoca Éder Mauro, que responde: 'Cheiro de maconha'

Após a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, a deputada federal Vivi Reis (PSOL), provocou o também representante do Pará na Câmara dos Deputados, Éder Mauro, nas redes sociais, compartilhando uma foto na qual o parlamentar aparece com Ribeiro. “Oi deputado @EderMauroPA, tá sentindo cheiro de queimado aí?”, questionou Vivi, marcando Eder Mauro.

O deputado do PL é um dos principais aliados no Pará do presidente Jair Bolsonaro (PL), que em março desse ano, quando veio à tona o escândalo sobre o suposto esquema de corrupção envolvendo pastores no MEC, chegou a afirmar que colocaria “a cara no fogo” pelo então ministro Milton Ribeiro.

Éder Mauro rebateu a provocação de Vivi Reis: “De queimado não, mas de maconha. Acho que tá vindo do seu perfil!”, respondeu.

A deputada do PSOL compartilhou a resposta escrevendo “Galvão?”, em referência a uma expressão utilizada no cenário esportivo que envolve um diálogo entre o narrador Galvão Bueno e repórter Tino Marcos que se transformou em meme. Sâmia Bomfim, deputada federal por São Paulo, escreveu na publicação: “Diga lá, Tino”, e Vivi respondeu: “Sentiu”.