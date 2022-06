Presidente Bolsonaro fala sobre prisão de Milton Ribeiro: 'ele responda pelos atos dele'

O presidente República Jair Bolsonaro falou sobre a prisão de seu ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Em entrevista à rádio Itaiaia, na manhã desta quarta-feira (22), ele afirmou que a operação da Polícia Federal demonstra que a corporação não sobre interferência do governo. Bolsonaro também mudou o discurso em relação a Ribeiro. No final de março, quando as denúncias sobre o esquema no Ministério da Educação (MEC) estouraram, ele chegou a afirmar que colocaria “a cara no fogo” pelo então ministro. Agora, declarou que se o investigado “for culpado, vai pagar” e que “ele responda pelos atos dele”. As informações são do G1 Nacional.

"Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal, é sinal de que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando, é um sinal que eu não interfiro na PF, porque isso aí vai respingar em mim, obviamente", declarou o presidente.

A Polícia Federal investiga o ex-ministro por suposto favorecimento aos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura e a atuação informal deles na liberação de recursos do ministério. Há suspeita de cobrança de propina.

Ao comentar sobre o assunto, Bolsonaro disse que não é possível controlar o que fazem todos os seus ministros e pessoas com cargos no governo.

"Eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil cargos em comissão. Se alguém faz algo de errado, vai botar a culpa em mim? Vinte mil pessoas. Logicamente a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF - não interfiro - deve ter Controladoria-Geral da União, um ministério meu, ajudando para elucidar o caso", disse.

Ele completou ainda afirmando que o governo não compactua com eventuais irregularidades cometidas por Ribeiro. "A questão do Milton. Lamento. A imprensa vai dizer que está ligando a mim, etc. Paciência. Se tiver algo de errado, ele vai responder. Se for inocente, sem problema. Se for culpado, vai pagar. O governo colabora com a investigação. A gente não compactua com nada disso", afirmou Bolsonaro.