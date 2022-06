Defesa de Milton Ribeiro vai pedir habeas corpus e chama prisão de 'injusta e incabível’

A defesa do Milton Ribeiro afirmou que vai pedir habeas corpus em favor do ex-ministro e considera ‘excesso’ a decisão da Justiça Federal, que determinou a prisão de Ribeiro durante a operação que investiga esquema de corrupção envolvendo pastores evangélicos durante a gestão dele à frente da pasta. As informações são do G1 do Distrito Federal.

VEJA MAIS

Para Daniel Bialski, um dos advogados que representa o ex-ministro, não há "motivo concreto" para a prisão. "Parece-me que essa prisão preventiva não possui contemporaneidade (os fatos ocorreram há muito tempo) e não haveria nem razão e ou motivo concreto para essa custódia antecipada", declarou, informando que vai pedir um habeas corpus.

Outro advogado de Ribeiro, Luiz Carlos Neto, chamou a prisão de "injusta e incabível" e afirmou que a defesa já iniciou os procedimentos para requerer “a revogação deste excesso cometido pela Justiça Federal”.

Transferência para Brasília

A defesa do ex-ministro apresentou um pedido para que ele permaneça em Santos, já que a ordem de prisão prevê a transferência para Brasília, e que a audiência seja feita por videoconferência.

"Justifica-se o pedido em tela na conveniência e economia processual, e, sobretudo, porque a defesa técnica do ora suplicante encontra-se baseada em São Paulo, o que permitirá maior efetividade na comunicação entre o custodiado e este primeiro signatário que estará presente no ato", diz o pedido.