Polícia localiza helicóptero que estava desaparecido há 12 dias

A Polícia Militar do Estado de São Paulo informou em suas redes sociais que o helicóptero que desapareceu em São Paulo em 31 de dezembro foi localizado. As equipes de buscas encontraram os destroços da aeronave em uma área de mata em Paraibuna, na manhã desta sexta-feira (12), quando a operação entrou no 12º dia. Ainda não há confirmações sobre possíveis sobreviventes.

"Equipes da Polícia Militar acabam de localizar o helicóptero desaparecido há 12 dias, que tinha como destino o Litoral Norte de São Paulo. A aeronave foi localizada pelo Águia 24", informou a Polícia Militar.

Na tarde de 31 de dezembro, o helicóptero Robinson R44 prefixo PR-HDB decolou da cidade de São Paulo com destino ao município de Ilhabela, no litoral norte do estado. Ao longo do trajeto, o piloto e uma passageira enviaram vídeo e mensagens reportando a ausência de visibilidade para sobrevoar a serra do Mar e um pouso às margens de uma represa em Paraibuna. Depois, o contato com a aeronave foi perdido.

Equipes da Força Aérea Brasileira (FAB), Polícia Militar e Polícia Civil auxiliavam nas buscas.

Quatro pessoas estavam na aeronave. São elas:

Raphael Torres, empresário de 41 anos,

Luciana Marley Rodzewics Santos, vendedora de roupas de 46 anos.

Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, filha de Luciana

Cassiano Tete Teodoro, piloto do helicóptero