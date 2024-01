Buscas por helicóptero entram no 12º dia; câmera registrou imagens que podem ser da aeronave

As buscas pelo helicóptero que desapareceu em São Paulo, no dia 31 de dezembro, com quatro pessoas a bordo, entraram no 12º dia nesta sexta-feira (12). A operação se concentra em Paraibuna e conta com a atuação da Força Aérea Brasileira (FAB), Polícia Militar e Civil. Uma nova pista está sendo analisada pelas autoridades envolvidas na busca: imagens de uma câmera de segurança da concessionária Tamoios que mostram a passagem de um helicóptero no km 58 da Rodovia dos Tamoios, em Paraibuna (SP), no Vale do Paraíba, no último dia do ano de 2023, às 14h07.

Ainda não há confirmação oficial se o equipamento visto é ou não a aeronave Robinson R44, que está desaparecida. O helicóptero aparece no vídeo por cerca de 20 segundos e em seguida sai do campo de visão. A imagem foi gravada em uma área que, em linha reta, fica a cerca de 30 quilômetros de Ilhabela, para onde a aeronave desaparecida iria.

Segundo fontes policiais ouvidas pela CNN, as buscas devem focar no entorno dessa área nos próximos dias.

A concessionária Tamoios informou que forneceu as imagens para a polícia na última quarta-feira (10).

“I Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) possui conhecimento dos locais exibidos das imagens e as buscas já estão em andamento”, informou a Polícia Civil. “As forças de segurança continuam prestando assistência aos trabalhos, que estão sendo coordenados pela Força Aérea Brasileira (FAB)”, acrescentou.

O helicóptero desaparecido decolou no início da tarde do dia 31 do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, com destino a Ilhabela. Além do piloto, estavam na aeronave o empresário Raphael Torres, 41, a comerciante Luciana Rodzewics, 46, e a filha dela, Luciana Rodzewics, 20.