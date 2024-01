Após decolar, helicóptero que transportava vítima de acidente no Anel faz pouso forçado; vídeo

Na tarde desta segunda-feira (8) o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que transportava uma das vítimas do acidente entre carretas no Anel Rodoviário de Belo Horizonte precisou fazer um pouso de emergência logo após decolar. Ninguém se feriu.

Três pessoas ficaram feridas em um acidente entre duas carretas no Anel Rodoviário, na altura do bairro Betânia, na Região Oeste da capital, no final da manhã.

O pouso forçado foi realizado na Avenida Tereza Cristina. Segundo o comandante da PRF Aurélio Leal, a aeronave sofreu uma queda de rotação. Veja o vídeo:





"Nós estávamos em seis (pessoas a bordo) mais a vítima que a gente transportava. Todo mundo bem, ninguém se feriu, graças a Deus, o local foi o melhor possível depois que a gente teve a queda de rotação. Infelizmente, a cauda bateu na cerca", disse.



A aeronave arrancou telhas de casas da região e atingiu o telhado da residência de uma mulher, que sofreu escoriações no braço.



"Na hora que ele subiu, as telhas caíram tudo dentro de casa. Para não machucar meu filho, eu pulei em cima dele. O helicóptero saiu com um barulho esquisito e do nada começou a cair tudo", contou a auxiliar administrativo Elisa Loures.

O motorista Vitor Fabiano passava próximo ao local do resgate e viu o pouso forçado bem de perto.



"Um susto, né? Logo na minha frente. Coisa de segundos que eu não passava por baixo, foi Deus mesmo", falou.



A vítima do acidente entre as carretas que estava sendo transportada pela PRF foi socorrida por uma ambulância e encaminhada para o hospital.

