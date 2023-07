Dupla rouba avião em garimpo em Itaituba e faz pouso forçado próximo ao Amazonas

Na última sexta-feira, 21, uma dupla de assaltantes roubaram um avião C210 da agência Aliança, no garimpo São Raimundo, em Itaituba, sudoeste paraense. Após render o piloto, os criminosos voaram por 1 hora e 30 minutos e precisaram fazer um pouso forçado, por falta de combustível, a 45 km do município de Jacareacanga, no sentido do município de Apuí, no Amazonas (AM). Confira!

Segundo informações do portal Giro, a equipe plantonista de Polícia Civil informou que, dois homens, sendo um brasileiro e outro boliviano, renderam o piloto Álvaro Pinheiro e roubaram uma aeronave C210. Um dos suspeitos possuía uma arma de fogo. Após a decolagem, os criminosos voaram por 1 hora e 30 minutos e fizeram um pouso forçado devido a falta de combustível, em uma localidade a 45 km de Jacareacanga, sentido Apuí (AM). A Polícia Militar teria chegado ao local indicado e recuperaram a aeronave, que foi devolvido ao proprietário, identificado como Bartolomeu dos Santos.

Ainda de acordo com informações locais, a Polícia Civil do Amazonas foi acionada e os policiais realizam diligências na região para localizar os suspeitos e realizar os procedimentos legais cabíveis.

Sobre o caso, a Polícia Civil do Pará (PCPA) e a Polícia Civil do Amazonas (PCAM) foram demandadas. A PCAM informou que: “aos finais de semana está assessoria trabalha em regime de sobreaviso e não possui acesso ao sistema de Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE) para realizar buscas sobre o registro da ocorrência mencionada. Diante disso, informamos que daremos andamento à solicitação, no próximo dia útil, segunda-feira (24/07). Agradecemos a compreensão”, finalizou a nota.