Polícia investiga morte de aluna de 10 anos em escola no Paraná

A Polícia Civil do Paraná está investigando a morte da aluna Alyce Tesluki, de 10 anos, que morreu após um mal-estar na escola em Rebouças, na região central do estado.

Segundo a polícia, após passar mal, a menina foi socorrida pelos funcionários da escola e levada para oum hospital. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (16/9).

Uma funcionária da escola informou que a vítima apresentou vômito, fortes dores de cabeça e dor na região abdominal.

“Até o momento, nós trabalhamos com a hipótese de morte natural, apesar de não haver nenhum tipo de doença pré-existente constatada até o momento. Foram ouvidos alguns parentes, alguns profissionais da escola e, por fim, profissionais da saúde que atenderam no hospital”, disse o delegado Thiago França ao G1.

Nas redes sociais a escola lamentou a morte de Alyce Tesluki.

"Nossa Escola Municipal Erasmo Pilotto está com o coração partido...nossa querida Alyce..nosso anjo foi morar com Deus...vamos ficar com as lembranças alegres e os bons momentos da nossa querida aluna.. Deus conforte todos nós.. familiares e amigos.. Estamos em luto", escreveu.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)