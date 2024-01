PM confirma morte das 4 pessoas que estavam no helicóptero que caiu em SP

Nenhuma das quatro pessoas que estavam a bordo do helicóptero Robinson R44 prefixo PR-HDB sobreviveu à queda da aeronave. Os destroços do helicóptero foram encontrados na manhã desta sexta-feira (12), em uma região de mata em Paraibuna (SP), após 12 dias de buscas. A operação contou com o trabalho de equipes das Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Civil.

Saiba quem eram as pessoas na aeronave:

Raphael Torres, empresário de 41 anos,

Luciana Marley Rodzewics Santos, vendedora de roupas de 46 anos.

Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, filha de Luciana

Cassiano Tete Teodoro, piloto do helicóptero

A confirmação das mortes foi dada pelo coronel Ronaldo Barreto de Oliveira, comandante da Aviação da Polícia Militar de SP. Segundo ele, o acidente será investigado pela Força Aérea Brasileira, através da Ceripa 4.

O helicóptero decolou do Campo de Marte, na capital paulista, em direção a Ilhabela, no litoral norte, na véspera do Ano-Novo. O último registro no radar foi por volta de 15h20 do mesmo dia.

Em suas redes sociais, a Polícia Militar de São Paulo divulgou imagens do momento em que tripulantes do helicóptero Águia da Polícia Militar acessam a mata, no local onde os destroços da aeronave foram encontrados.