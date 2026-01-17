PM atira durante show de Zé Neto & Cristiano e 7 pessoas ficam feridas

Durante um show de Zé Neto & Cristiano em Praia Grande, São Paulo, um policial militar efetuou disparos e deixou cerca de sete pessoas feridas. O caso aconteceu na madrugada desse sábado (17), após uma discussão com colegas de profissão, segundo a Polícia Militar (PM). Os envolvidos na confusão estavam de folga.

VEJA MAIS

A situação foi registrada durante o festival Estação Verão. A briga começou na pista do evento e, conforme relatos, os tiros provocaram tumulto e correria na saída. Em meio à confusão, um homem foi atingido por munição de elastômero, disparada por agente da Guarda Civil Municipal (GCM).

O autor dos disparos e mais três PMs ficaram feridos. Todos receberam atendimento e estão fora de risco, de acordo com a corporação. Segundo a Polícia Militar, não há confirmação sobre o consumo de bebidas alcoólicas. O caso segue em apuração por meio de inquérito.