Homem saca duas armas e atira em ex-companheira dentro do local de trabalho dela

Uma mulher de 38 anos sofreu uma tentativa de feminicídio na manhã desta segunda-feira, 1°, na zona norte de São Paulo. Ela estava no local de trabalho, uma pastelaria da Rua Ushikichi Kamiya, no Parque Casa de Pedra, na zona norte de São Paulo, quando um homem disparou ao menos cinco tiros na sua direção.

De acordo com a polícia, o suspeito é Bruno Lopes Fernandes Barreto, ex-companheiro da vítima. Ele fugiu do local após efetuar os disparos e segue foragido. A defesa dele não foi localizada.

Câmeras de monitoramento flagraram o momento do crime. Pelas imagens, é possível ver que Bruno (de blusa e capuz) conversa com a mulher.

Não é possível ouvir com nitidez o que eles conversam. O homem, então, saca duas armas e atira, pelo menos, cinco vezes contra a vítima, que cai se apoiando em um balcão. Antes de fugir, Bruno se dirige para mulher e diz: "Você achou que eu estava de brincadeira, né?".

Evelyn de Souza Saraiva foi atingida nas costas e na região dos membros inferiores. Ela recebeu atendimento pré-hospitalar (torniquetes para o controle da hemorragia) antes de ser levada para o Hospital das Clínicas (HC) via Helicóptero Águia 12, da PM.

Segundo a Polícia Militar, Evelyn estava consciente e seu estado de saúde era estável quando foi transportada ao HC. "Imagens do estabelecimento e relatos de testemunhas auxiliaram na identificação do autor, que se evadiu e até o momento não foi localizado", informou a PM.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado informou que o caso foi registrado como tentativa de feminicídio no 73° Distrito Policial (Jaçanã), e que a Polícia Civil investiga o caso para localizar o autor dos disparos.

Mulher atropelada e arrastada

O caso acontece dois dias depois da policia registra outra tentativa de feminicídio na capital, também na zona norte. No último sábado, 29, Taynara Souza Santos, de 31 anos, foi atropelada por Douglas Alves da Silva, ficou presa embaixo do veículo e foi arrastada por cerca de 1 quilômetro, incluindo um trecho da Marginal Tietê.

Socorrida em estado gravíssimo, Taynara precisou passar por cirurgia e teve as duas pernas amputadas abaixo da linha do joelho. Ela segue internada na UTI do Hospital Municipal.

O homem foi preso no domingo, 30, após entrar em confronto com a polícia. Ele teria agido por ciúmes, segundo policiais e familiares da vítima, que chegou a ter um relacionamento breve com Douglas.

Nesta segunda, 1°, o novo secretário de Segurança de São Paulo, Nico Gonçalves disse que não conseguiu dormir por conta do caso, e afirmou que a proteção às mulheres será uma prioridade na sua administração.

Violência contra mulheres

Quatro mulheres são assassinadas por dia no Brasil por feminicídio, segundo o Mapa Nacional da Violência de Gênero, média que se mantém há cinco anos. O levantamento, feito pelo Observatório da Mulher Contra a Violência (OMV) do Senado, pelo Instituto Natura e pela Associação Gênero e Número, usa dados do Sinesp (Ministério da Justiça).

O feminicídio ocorre quando a mulher é morta pelo fato de ser mulher, geralmente em contexto de violência doméstica ou por motivações de gênero.

Como denunciar casos de violência

Denúncias podem ser realizadas em todo o País, 24 horas por dia e sete dias por semana, de forma anônima por meio da Central de Atendimento à Mulher. Os meios de acionar o serviço são:

Telefone: 180

180 E-mail: central180@mulheres.gov.br

central180@mulheres.gov.br WhatsApp: (61) 9610-0180