Criança de 11 anos pega arma do pai e atira acidentalmente em menino de 9 no interior de SP

Um menino de 11 anos disparou acidentalmente contra um garoto de 9 anos em Jundiaí, interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 13, após manusear a arma do pai. A vítima foi atingida de raspão na região do olho e socorrida ao Hospital São Vicente, onde permanece em observação.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a arma era registrada e o pai do menino possui registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). O caso foi apresentado no 1º Distrito Policial de Jundiaí.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), que atendeu a ocorrência, o menino encontrou a arma sobre a cama do pai e começou a manuseá-la. O disparo ocorreu de forma acidental e atingiu o outro garoto, que estava próximo.