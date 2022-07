Planos de saúde devem oferecer consultas ilimitadas para fonoaudiólogos e psicólogos; entenda

Os planos de saúde terão que oferecer cobertura ilimitada para pacientes com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e isso inclui o fim da limitação ao número de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. As informações são da Agência Brasil e foram confirmadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), após aprovação da medida pela diretoria colegiada da Agência, durante reunião extraordinária realizada na segunda-feira (11).

De acordo com a ANS, a nova resolução começa a valer a partir de 1º de agosto deste ano, excluindo-se, assim, as diretrizes de utilização para consultas e sessões com esses tipos de profissionais. O atendimento passará a considerar a prescrição do médico do paciente.

No dia 1º de julho, a Agência Nacional de Saúde Suplementar já havia tornado obrigatória, para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento, a cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo médico. Segundo o órgão, essa nova medida busca “promover a igualdade de direitos aos usuários da saúde suplementar e padronizar o formato dos procedimentos atualmente assegurados, relativos a essas categorias profissionais”.