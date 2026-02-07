Pix apresenta instabilidade e afeta aplicativos de bancos neste sábado

O sistema de pagamentos instantâneos Pix, do Banco Central, apresentou instabilidade neste sábado (7), segundo registros do site Downdetector, que monitora falhas em serviços digitais. As reclamações começaram por volta das 12h e envolvem aplicativos de bancos como Nubank, Santander, Itaú, Inter, Banco do Brasil, C6 Bank, Caixa Econômica Federal e Bradesco.

De acordo com a plataforma, o Nubank concentrou mais de 6 mil notificações, enquanto o Santander registrou 2.400, o Itaú teve 2.200 e o próprio sistema do Pix somou 2.300 reclamações. Ainda segundo o Downdetector, 56% dos usuários relataram dificuldades para realizar pagamentos, 33% enfrentaram problemas em transferências e 11% apontaram falhas no uso de QR Code.

O Banco Central também não respondeu aos questionamentos. Em nota, o Nubank informou que a instabilidade foi integralmente solucionada. O Itaú afirmou que a falha foi pontual e causada por um fornecedor externo, com impacto em parte do mercado, e disse que colabora para o restabelecimento completo do sistema.

O Banco do Brasil declarou que opera normalmente e não identificou problemas em seus sistemas, enquanto o C6 Bank informou que seu aplicativo funciona normalmente, mas confirmou que a função Pix apresentou indisponibilidade entre 11h45 e 13h10 devido a uma falha em fornecedor externo que afetou diversas instituições.