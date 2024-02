Parque com acervo da Nasa, em Santa Catarina, terá o maior número de peças da agência fora dos EUA

Um parque com mais de 300 itens originais da Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, será inaugurado em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Entre o acervo, está uma réplica do foguete que levou o homem à Lua na missão Apollo 11, o Saturno V. O espaço fica aberto para visitação a partir do dia 13 de março.

VEJA MAIS

O local será chamado de “Space Adventure” e terá simulação de decolagem lunar e experiência imersiva, conforme informações divulgadas pelo CEO Rodrigo Prado.

“Vai ter todo o efeito de lançamento. Terá a contagem regressiva oficial da missão Apollo 11, e ao final da contagem, um efeito de fumaça, de som, como se o foguete estivesse decolando”, explica. Apesar dos objetivos originais e do padrão da Nasa, o parque não é vinculado à agência.

Sobre o Grupo Oceanic

O Grupo Oceanic é responsável por adquirir o material e disponibilizar a atração em Balneário Camboriú, em parceria com a Blast Entertainment e a DC Set Group. O acervo foi comprado da Nasa e, para organização do espaço, uma equipe da agência virá ao Brasil.

No total, o parque tem mais de 4,5 mil metros quadrados, com salas imersivas, telas interativas e área exclusiva para o futuro espacial. Objetos utilizados na missão do homem em Marte estarão em exposição. Cerca de R$ 30 milhões são investidos no Space Adventure. A inauguração, prevista para 13 de março, terá como convidado o astronauta Charles Duke, um dos 12 homens a pisar na Lua.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)