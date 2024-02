Parque infantil inédito em Belém: veja onde é, valor do ingresso e que horas levar as crianças

Um shopping de Belém, localizado na avenida Centenário, lançou mais uma área de diversão: o Bosque FUN. Com mais de 300 m², o Parque, inédito na cidade, pretende garantir diversão para crianças e seus acompanhantes. A estrutura da atração inclui um megatobogã linear e espiral de 12 metros, escorregadores, camas elásticas, slackline, barra de equilíbrio, brinquedos giratórios, torre de escalada, piscinas com espuma e diversas outras atividades.

Para que todos se divirtam, o Bosque FUN estimula a participação de crianças e adultos acompanhantes, garantindo memórias e diversão em família. “Essa é mais uma ação inédita planejada para ocorrer no Shopping Bosque, que fomenta a reunião das famílias em um ambiente de pura adrenalina e desafios”, diz a gerente de marketing do empreendimento, Raphaella Rocha.

Quais os horários, onde é e quanto custa o ingresso do Parque Infantil inédito em Belém



O horário de funcionamento seguirá o mesmo do shopping, abrindo de segunda a sábado, das 10h às 22, e, aos domingos e feriados, das 11h às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos no local por R$ 50, que garantem 50 minutos de diversão, sendo R$ 1 por minuto excedente.

Quem pode participar?

Crianças de 90cm a 120cm precisam estar acompanhadas de um responsável, que terá entrada gratuita, estará identificado com uma pulseira vermelha e com acesso liberado apenas ao primeiro estágio da torre. Crianças a partir de 120cm podem entrar sem acompanhante, desde que o responsável permaneça no entorno, identificado com uma pulseira verde.

Menores de idade, independente da altura, devem ter o termo de responsabilidade assinado por um adulto responsável para entrar na arena. O acesso de maiores de 18 anos é proibido, a menos que estejam acompanhando um menor de idade.

Serviço: Bosque FUN está na Praça de eventos do Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário, nº 1052. o horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 22h. Os ingressos custam R$ 50, por 50 minutos.