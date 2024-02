Estrutura Pará: programa do Governo do Pará, com a Vale, gera 2 mil empregos para paraenses

Como resultado de uma parceria que tem dado certo entre o Governo do Estado e a mineradora Vale, o Programa Estrutura Pará gera mais de dois mil empregos para trabalhadores paraenses em obras no Estado. São 28 obras estruturantes definidas pela gestão estadual. Esse processo de frentes de trabalho e serviços para a população do Estado fundamenta-se em que o Estrutura Pará estimula empresas do setor mineral a realizarem obras de infraestrutura. Pelo programa, o total investido nas obras pode ser descontado, até o limite de 50%, do valor do imposto estadual cobrado pelo Governo pela atividade mineral no Estado, a TFRM. As obras já estão em execução pela mineradora, que aderiu ao programa em 2022, e começam a ser entregues a partir deste ano. O objetivo é contribuir de forma mais efetiva para o desenvolvimento do Pará e proporcionar melhor qualidade de vida para a população paraense, de acordo com os dirigentes da Vale.

Entre as construções que visam fortalecer políticas voltadas para a segurança pública, assistência social, cidadania, saúde e meio ambiente, estão 21 Usinas da Paz em diversos municípios paraenses – além de seis outras que já foram entregues - a construção do Hospital Materno Infantil, em Marabá, no sudeste do Estado e, na capital paraense, o Parque da Cidade e o Porto Futuro II, obras importantes voltadas para fomento da biocoenomia, promoção do esporte e valorização da cultura. "Até o momento, mais de duas mil pessoas estão contratadas entre empregados Vale e empresas terceirizadas para a execução das obras no Pará, dentro do Programa Estrutura Pará, sendo quase 90% desse quantitativo de mão de obra local. Em Belém, são mais de 900 empregados. As atividades também contam com a participação de empresas da região na sua elaboração e execução", repassa a Vale.

Oportunidade

A engenheira Letícia de Moraes integra, há quase dois anos, a equipe responsável pelas obras do Parque da Cidade, em Belém. Ela vivencia experiências diárias de aprendizado e, apesar dos desafios por ser mulher em uma carreira onde predomina a presença masculina, foi na Vale que enxergou novas possibilidades com a valorização da diversidade e da mão de obra local.

“Eu sou fruto de um programa de Trainee, que é uma grande oportunidade para ampliar os conhecimentos intercalando com a experiência da área. É uma iniciativa da empresa que quer se tornar cada vez mais uma organização orientada para os talentos. É um orgulho ser paraense, mulher, jovem e estar fazendo parte dessa transformação e evolução para o meu Estado”, afirma Letícia, moradora de Belém.

Protagonistas

As obras do Parque da Cidade vão transformar a antiga área do aeroporto Brigadeiro Protásio, espaço com mais de 500 mil metros quadrados na capital paraense, em um local de lazer, cultura, arte e bem-estar para a população. Já as obras do Porto Futuro II vão transformar uma área portuária desativada da capital também em espaço de fomento à economia criativa, cultura, turismo e lazer. O projeto prevê a restauração e revitalização de sete galpões, onde serão instalados centros de gastronomia, música, artesanato, história e cultura popular com o programa do Governo Estadual.

“Os empregados e empregadas paraenses são protagonistas dessas transformações que Belém está vivendo por meio das obras. Trabalham com dedicação, responsabilidade e orgulho de sua terra. Eles merecem também o reconhecimento por seu papel na construção de uma Belém e de um Estado ainda mais bonito, moderno, seguro e sustentável e com melhor qualidade de vida”, afirma o diretor do Projeto Valor Social Norte da Vale, Lourival Ferreira.

A analista de Meio Ambiente, Daniela Genu, que também integra o time feminino que atua nas obras, considera que o orgulho de poder exercer a profissão que escolheu na região onde nasceu igualmente está presente no dia a dia. “Eu trabalho na Vale há cinco anos e posso dizer que tenho muito orgulho em poder trabalhar em um projeto na capital do meu estado. Esse sentimento cresce ainda mais ao fazer parte das obras que serão construídas pela Vale dentro do Estrutura Pará do Governo, que representa entregas importantes para Belém e outros municípios”, destaca Daniela.