Pânico: homem entra em ônibus e mata três pessoas a facadas

Uma viagem de ônibus urbano acabou em tragédia quando um homem entrou no veículo e, aparentemente sem motivação, sacou uma faca e começou a atacar os passageiros, no Centro de Piracicaba (SP), na tarde desta terça-feira (21). Três pessoas morreram e outras três pessoas feridas foram socorridas com vida. As informações são do G1 Piracicaba.

Uma passageira relatou que o agressor saiu do terminal em silêncio e, repentinamente, começou a realizar os ataques.

O Gilberto Ferreira Algarra, 1º Tenente da PM, disse que o agressor tem 52 anos.

“Ele embarcou no terminal central e quando saiu para a [Avenida] Armando Salles ele começou o ataque. Daí uma viatura que ficou parada no cruzamento da XV de novembro e Armando Salles percebeu a gritaria e o pedido de socorro. Aí a gente se mobilizou para tentar fazer a abordagem", relatou o militar.

Segundo o PM, o homem se rendeu, mas estava alterado.

“As pessoas estavam em estado de choque, horrorizadas, não conseguiam mal se comunicar com a gente. O próprio indivíduo que fez o ataque era inviável conversar com ele”.

A prefeitura informou que morreram no ataque duas mulheres e um homem. Outras duas vítimas foram conduzidas para o Hospital dos Fornecedores de Cana de Piracicaba (HFC), um rapaz de 28 anos em estado grave e uma idosa de 60 anos que está em estado estável, segundo o último boletim médico da unidade de saúde.