Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Pai que chutou filha de 3 anos no rosto diz à polícia que 'perdeu a cabeça'

Homem de 31 anos foi flagrado por câmeras de segurança agredindo a criança; mãe pediu medida protetiva e polícia investiga

Estadão Conteúdo

Um homem de 31 anos foi preso após ser flagrado chutando o rosto da filha de 3 anos em uma rua de Francisco Beltrão, no interior do Paraná. Em depoimento exclusivo ao Fantástico, o pai afirmou ter "perdido a cabeça" e disse estar arrependido da agressão.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem caminhava com os dois filhos, de 3 e 5 anos, voltando de um mercado. Conforme relato à polícia, a menina chorava e gritava durante o percurso.

O pai justificou a atitude, afirmando no depoimento que a filha "estava berrando na rua". Ele disse que "sempre chora ou berra direto, assim, escandalosamente".

A agressão e a intervenção

Na sequência das imagens, o pai dá um chute no rosto da criança, que cai ao chão. O irmão, de 5 anos, permaneceu parado durante a agressão, parecendo estar em estado de choque, segundo testemunha ouvida pelo Fantástico.

A testemunha relatou que "em momento algum ele reagiu, ele gritou, ele falou, ele não fez nada. Mas ele estava muito assustado".

Para preservar a identidade das crianças e, consequentemente, a do pai, o Fantástico não exibiu os rostos dos envolvidos.

VEJA MAIS

image Mãe registra BO após pai ser flagrado dando chute na filha de 3 anos no Paraná
O agressor teria alegado que o chute foi motivado pelo choro da criança, mas disse não se recordar completamente dos fatos

image Pai que chutou filha de 3 anos no Paraná é suspeito de ter agredido o enteado, de 5 anos
As agressões teriam ocorrido algumas semanas antes do chute na criança mais nova

A agressão foi interrompida pelo personal trainer José Luiz, proprietário de uma academia próxima. Ele contou ao programa que viu o ataque e decidiu intervir, sendo ameaçado pelo pai: "Fica na tua porque não é com você e vai sobrar pra você", teria dito o agressor.

José Luiz também auxiliou na localização das câmeras de segurança. Os vídeos circularam nas redes sociais e chegaram à polícia, que ouviu familiares e solicitou a prisão preventiva do homem.

Pai se diz arrependido e nega intenção

Durante o depoimento, o pai questionou quem havia feito a denúncia. Posteriormente, ele afirmou estar arrependido e alegou que a agressão não foi intencional.

"Eu perdi a cabeça e acabei fazendo o que não deveria ter feito. Não era intencional. Eu jamais ia machucar a minha filha. Acabou acontecendo", declarou.

Outras violências e possível tortura

Além da agressão registrada em vídeo, a Polícia Civil investiga outros episódios de violência contra as crianças. A mãe pediu medida protetiva contra o marido e manifestou intenção de se separar, relatando ao delegado ter ficado "revoltada, assustada e chocada".

A investigação apura também relatos de familiares de que o menino de 5 anos teria sido agredido com um pedaço de pau no rosto. Há denúncias de castigos cruéis, como obrigar as crianças a ficarem ajoelhadas sobre grãos de feijão e tampas de garrafas PET.

Segundo o delegado Ricardo Moraes Faria dos Santos, o caso pode resultar em indiciamento por tortura, além de outros crimes. "Até trabalhamos com a ideia não apenas de uma lesão corporal, mas sim um indiciamento por tortura, por ter imposto um grande dano físico e psicológico", afirmou.

Para José Luiz, que presenciou a agressão em Francisco Beltrão, situações como essa não podem ser ignoradas. "Quem presencia algo nesse sentido jamais pode ficar calado. Essa brutalidade, principalmente com criança, não pode passar despercebida", concluiu.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PAI/FILHA/AGRESSÃO/PR/FRANCISCO BELTRÃO/PRISÃO
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

EDUCAÇÃO

Resultado da 1ª chamada do Prouni 2026/2 é divulgado nesta quarta (15); veja como consultar

Os candidatos podem verificar se foram pré-selecionados por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

15.07.26 8h26

INDEFINICAÇÃO

Sem acordo concreto, prazo para tarifaço dos EUA vence nesta quarta-feira

Contribuem para dificultar o acordo tanto a negativa do Brasil de negociar mudanças no Pix quanto a oposição dos EUA em aceitar a redução da sobretaxa que o país impõe ao açúcar brasileiro

14.07.26 18h24

violência infantil

Quase metade dos pais já bateu nos filhos, aponta pesquisa; 91% defendem diálogo

Maioria dos adultos defende diálogo, mas admite recorrer a gritos e tapas, apesar da Lei da Palmada proibir castigos físicos

14.07.26 16h06

AVIAÇÃO

Brasil e outros três países devem assinar acordo para mercado aéreo único na América do Sul

Memorando será firmado nesta terça-feira (14) e prevê medidas para ampliar a atuação de companhias aéreas entre Brasil, Argentina, Paraguai e Chile

13.07.26 18h37

MAIS LIDAS EM BRASIL

EDUCAÇÃO

Resultado da 1ª chamada do Prouni 2026/2 é divulgado nesta quarta (15); veja como consultar

Os candidatos podem verificar se foram pré-selecionados por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

15.07.26 8h26

Caso de Polícia

Advogado desaparecido em São Paulo é encontrado morto; corpo foi identificado 4 dias depois

Pedro Ely Cordeiro dos Santos estava sumido desde sexta-feira e foi localizado sem documentos. Caso é investigado como morte suspeita

15.07.26 7h47

flagra

VÍDEO: Homem finge rezar, se ajoelha e furta doações de fiéis em igreja

Crime foi registrado por câmeras de segurança em Minas Gerais; suspeito já foi identificado pela Polícia Civil

14.07.26 23h55

flagrante

Mulher é pega com 16 iPhones escondidos na roupa durante abordagem da Receita Federal

Celulares foram encontrados durante uma fiscalização de rotina da Receita Federal na BR-277, no Paraná

14.07.26 20h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda