Waze lança 'modo Moto' no Brasil para ajudar motociclistas a evitar acidentes e buracos; saiba mais

O Waze anunciou uma nova ferramenta voltada para motociclistas brasileiros. O aplicativo de navegação, tradicionalmente utilizado por motoristas de carros, começou a liberar nesta segunda-feira (13) o modo Moto, recurso desenvolvido para oferecer trajetos mais adequados para quem utiliza motocicletas.

Com a novidade, o usuário precisa apenas informar no aplicativo que está conduzindo uma moto para receber sugestões de rotas personalizadas. A funcionalidade considera características específicas desse tipo de transporte, como a possibilidade de utilizar vias mais estreitas e caminhos que podem ser mais eficientes para motociclistas.

Novo recurso do Waze alerta sobre riscos no trajeto

Além de adaptar os caminhos, o modo Moto também traz alertas direcionados para situações que podem representar riscos durante o percurso. Entre os avisos disponíveis estão informações sobre buracos, lombadas, faixas de pedestres elevadas, fim de acostamento e pontes estreitas.

Segundo o aplicativo, a proposta é oferecer uma experiência de navegação mais segura e adequada às necessidades dos motociclistas, levando em conta obstáculos e condições comuns enfrentadas por quem circula sobre duas rodas.

O novo recurso também será disponibilizado em outros países, incluindo Argentina, Colômbia, Malásia, México, Peru e Filipinas.

Waze recebe novas funções de personalização

Além do modo Moto, o Waze anunciou outras atualizações para melhorar a experiência dos usuários durante os deslocamentos. Uma das novidades é a personalização de rotas com base nos hábitos de condução. O aplicativo poderá aprender as preferências do usuário e priorizar determinados tipos de vias, como rodovias, de acordo com o histórico de trajetos. A função poderá ser desativada nas configurações.

Outra mudança envolve os comandos de voz. O usuário poderá escolher o nível de detalhes das instruções durante a navegação, com opções como orientação normal, menos falante, apenas alertas ou navegação sem comandos de voz.

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Com a integração da tecnologia Gemini, o Waze também passará a permitir que motoristas informem ocorrências no trânsito apenas por comandos de voz. Atualmente, é necessário abrir o aplicativo e selecionar manualmente o tipo de incidente.

Com a atualização, será possível fazer relatos como “há um buraco na pista” ou informar mudanças em determinados locais sem precisar tocar na tela do celular.

Aplicativo terá busca por serviços próximos ao destino

Outra novidade será a ampliação da busca de locais antes do início do trajeto. Os usuários poderão fazer solicitações mais específicas, como encontrar um estacionamento próximo ao destino ou localizar postos de combustível com preços mais baixos.

As novas ferramentas fazem parte da estratégia do Waze de tornar a navegação mais personalizada e oferecer recursos específicos para diferentes perfis de usuários, incluindo motociclistas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)