VÍDEO: Técnica de enfermagem é presa após esconder recém-nascida em bolsa dentro de maternidade

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança da maternidade e passou a ser investigada pela Polícia Civil do Piauí.

A Polícia Civil informou que o inquérito será enviado à Justiça após a conclusão das diligências. ( Foto: Reprodução/TV Globo )

Uma técnica de enfermagem foi presa preventivamente suspeita de tentar sequestrar uma recém-nascida dentro da Maternidade Dona Evangelina Rosa, em Teresina (PI). O caso ocorreu na última segunda (6) e foi frustrado graças à atenção da tia da bebê, que desconfiou da atitude da funcionária e conseguiu impedir que ela deixasse a unidade hospitalar com a criança.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança da maternidade e passou a ser investigada pela Polícia Civil do Piauí.

Suspeita estava de folga no dia do caso

De acordo com a Polícia Civil, a investigada foi identificada como Auricélia Rocha. Ela atuava como técnica de enfermagem na maternidade havia pouco mais de dois anos, mas não estava em serviço no momento da ocorrência.

As investigações apontam que a mulher abordou a mãe da recém-nascida, uma adolescente de 14 anos, informando que seria necessário levar a bebê para realizar exames de rotina, entre eles o teste do pezinho. Enquanto a criança era levada, a tia permaneceu do lado de fora da sala aguardando o retorno.

Pouco tempo depois, a técnica deixou o local carregando uma bolsa preta de grande porte e entrou em um banheiro da maternidade. A movimentação despertou a desconfiança da tia da recém-nascida, que decidiu acompanhá-la. Ao sair do banheiro usando outra roupa, a suspeita foi abordada pela familiar. Ao abrir a bolsa, a tia encontrou a bebê escondida no interior da bagagem e retirou a criança imediatamente.

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Em nota, a direção da Maternidade Dona Evangelina Rosa informou que a unidade conta com sistema de controle de acesso, reconhecimento facial e protocolos de segurança para proteção de pacientes e recém-nascidos. Segundo a administração, não houve falha nos mecanismos de segurança, já que a tentativa foi identificada antes que a suspeita deixasse o hospital.

Prisão preventiva e quarto preparado para bebê

Após o andamento das investigações, a Justiça decretou a prisão preventiva da técnica de enfermagem. Conforme a Polícia Civil, ela foi localizada em uma clínica psiquiátrica, onde havia sido internada por familiares após a repercussão do caso. Assim que recebeu alta médica, o mandado de prisão foi cumprido.

Durante as diligências, os investigadores encontraram um quarto preparado para receber um bebê na residência da suspeita. No imóvel havia berço, banheira, roupas infantis e fraldas. Ainda segundo a polícia, familiares acreditavam que a mulher estivesse grávida, embora não existissem exames médicos que comprovassem a gestação.

Em nota, a defesa de Auricélia Rocha afirmou que a investigada apresenta sintomas compatíveis com esquizofrenia, faz uso contínuo de medicação psiquiátrica e possui comprometimento na capacidade de compreender a gravidade dos próprios atos. O estado de saúde deverá ser considerado durante o andamento do processo judicial.