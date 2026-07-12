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Caminhoneiros anunciam paralisação a partir desta segunda para pressionar votação da MP do frete

Segundo a categoria, mobilização será mantida até que a votação da MP seja confirmada pelo Senado

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Mobilização do setor deve afetar diversas áreas (Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil)

Caminhoneiros de diferentes estados do país anunciaram uma paralisação nos portos a partir da 0h desta segunda-feira (13). Segundo o presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, conhecido como Chorão, o movimento busca pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a colocar em votação a Medida Provisória (MP) 1.343, que altera as regras do piso do frete para o transporte rodoviário de cargas.

A MP perde a validade na próxima quinta-feira (16). De acordo com Chorão, a categoria tenta, há duas semanas, garantir que o texto seja votado pelo Senado até terça-feira (14), conforme detalhado pelo portal Poder 360.

“Há duas semanas a gente vem lutando para que o Senado coloque na pauta para ser votado e até agora nada. Foi feita uma deliberação da categoria e, a partir das 0h agora do dia 13/7, os portos irão parar”, afirmou em vídeo divulgado na noite deste domingo (12).

A mobilização ocorre após a aprovação do texto pela Câmara dos Deputados, em 17 de junho, sob relatoria do deputado Zé Trovão (PL-SC). Entre as mudanças incluídas pelo parlamentar está a anistia de multas aplicadas a caminhoneiros que participaram de bloqueios de rodovias em 2022.

Segundo Chorão, a paralisação será mantida até que haja garantia de que a proposta será analisada pelo Senado.

“A gente vai acompanhar todos os cenários nacionais, como a gente fez em 2018. Essa manifestação não é o Chorão, o Pedro, o Zé Trovão que está chamando. Quem está chamando essa paralisação se chama Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal”, declarou.

O presidente da Abrava afirmou ainda que existe uma sinalização de que a medida poderá ser votada na terça-feira, mas orientou os caminhoneiros a não iniciarem viagens enquanto a inclusão da MP na pauta não for confirmada.

“A gente tem uma sinalização que vai colocar para votar, a orientação é que você [caminhoneiro] não saia para viajar a partir da 0h, para que a gente possa acompanhar até 3ª feira se de fato vai entrar na pauta para votar, e não vamos aceitar perder essa MP. Davi Alcolumbre, você foi avisado, agora segura, meu irmão”, disse.

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