Padre é suspenso de atividade religiosa por ‘amizade com diabo’; entenda

Um pároco foi afastado das atividades religiosas temporariamente após ser flagrado com alguém fantasiado de demônio. O caso aconteceu em Fortaleza, no Ceará (CE), durante o evento de forró chamado “Aviões Fantasy”. As imagens repercutiram nas redes sociais.

De acordo com a Diocese de Sobral, Renato Welton Farias Bôto é pároco em Martinóple. Ele estava "trajando uma fantasia que se assemelhava a uma batina e acompanhando de alguém fantasiado de demônio", o que produziu "um enorme mal-estar no clero e entre os fiéis leigos".

VEJA MAIS

O Bispo Diocesando Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos disse que chamou o pároco no dia 21 de setembro para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Para o líder religioso, houve “comportamento inadequado e absolutamente impróprio (...) tanto no que se refere à sua participação em festas dançantes, quanto nas postagens que tem feito frequentemente nas redes sociais, com publicação de fotos inadequadas, de vídeos que não condizem com o estado clerical e de comentários impróprios para um sacerdote".