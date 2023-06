Operação vasculha presídios em busca de criminosos responsáveis pelo 'golpe dos nudes'

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deslachou uma operação de combate ao "golpe dos nudes" em três presídios do Estado. Os detentos tentaram se livrar de 30 celulares dentro das celas. Ao menos dois desses aparelhos estavam desbloqueados e apresentavam imagens usadas para extorquir as vítimas. Em 11 meses, o grupo fez ao menos 80 vítimas em 12 estados brasileiros e movimentou cerca de R$ 450 mil.

O golpe obedece ao mesmo modus operandi: o criminoso se faz passar por uma mulher jovem para atrair homens nas redes sociais com o objetivo de conseguir fotos íntimas das vítimas, e, em seguida, um falso delegado faz contato alegando que a jovem é menor de idade. Sob ameaça de prisão por pedofilia e de exposição do caso, o falso delegado exige dinheiro.

Os mandados foram cumpridos nas unidades penitenciárias de Charqueadas, Porto Alegre e Sapucaia do Sul, com duas ordens de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão contra os principais acusados de executar e de liderar esse tipo de fraude.

A operação foi divulgada somente nesta sexta-feira (1°), devido à necessidade de sigilo das investigações. Ela foi a continuação de outra força-tarefa realizada na última segunda-feira (29/04), que resultou na prisão de 33 suspeitos.

Segundo a polícia, o dinheiro arrecadado junto às vítimas era distribuído inicialmente entre "laranjas" antes de chegar ao grupo criminoso. Algumas vítimas desesperadas chegaram a pagar mais de R$ 50 mil.

Vídeos de personagens falsos

Para tornar o golpe ainda mais real, em um dos vídeos gravados numa falsa delegacia, uma suposta mãe aparece depondo a um falso policial afirmando que a filha menor de 18 anos teria recebido nudes de um homem. Em outro vídeo, um suposto pai de adolescente filma a si mesmo entrando na delegacia e declara que vai resolver a situação.