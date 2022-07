Oito horas após grave acidente, vítima continua presa no veículo, na BR-470, em SC

Mais de oito horas após o grave acidente que aconteceu na BR-470, em Santa Catarina, uma das vítimas, já morta, continua presa e não pôde ser retirada do automóvel. A colisão envolveu um carro de passeio e um caminhão-tanque carregado com mais de 17 mil litros de gasolina. Equipes especializadas estão realizando a remoção da gasolina e do caminhão para poderem retirar a vítima.

O acidente aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (7). No entanto, após todas as horas de trabalho no local, o corpo estava no veículo doméstico ainda não pôde ser removido. Devido à gasolina, há risco de explosão no local.

Segundo o primeiro Tenente do Corpo de Bombeiros de Blumenau, Luiz Lenzi, ainda devem demorar cerca de três horas para a remoção do cadáver.

“A gente tem agora uma empresa fazendo o aterramento do caminhão para evitar que a gente tenha um princípio de incêndio. A empresa também está fazendo o transbordo, que é remover essa carga do caminhão que está tombado para outro. A gente ainda depende da atuação desses órgãos, mas estimamos em torno de três horas para poder remover a vítima”, informou.

A BR-470, em Ilhota, permanece interditada e sem previsão de liberação para o tráfego de veículos. Equipes neutralizaram o local e resfriaram o tanque de combustível para diminuir o risco de ignição e possível incêndio. Estão atuando na área o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial, Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau, Gaspar e Navegantes, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Defesa Civil de Ilhota.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)