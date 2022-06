Acidente envolvendo dois carros deixa seis pessoas feridas; caminhão tombou ao tentar desviar

Uma acidente envolvendo três veículos no município de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, deixou seis pessoas gravemente feridas. Segundo informações, a colisão ocorreu entre dois carros, e um caminhão que tentou desviar do choque e acabou tombando na lateral da pista. O caso ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (29).

Informações do jornal Gaúcha Zero Hora indicam que ocorreu uma colisão frontal entre um Gol e um Meriva. Ainda não existem informações sobre o estado de saúde dos feridos no momento, nem a identificação das mesmas. A via foi totalmente bloqueada no quilômetro 119 da BR-290.

Caminhão envolvido em acidente no município de Eldorado do Sul (Leandro Rodrigues/Agência RBS)

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)