Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

VÍDEO: navio cargueiro é arrastado por correnteza após rompimento de cabos e causa pânico

Câmeras registraram o momento em que o cargueiro Vicente Pinzón se solta do cais devido à força da correnteza

Riulen Ropan
fonte

A embarcação ficou à deriva por cerca de 10 minutos. (Imagem: Reprodução)

Câmeras de segurança do Porto de Itajaí, o maior complexo portuário de Santa Catarina, registraram o momento em que os cabos de um navio de carga se romperam, deixando a embarcação à deriva. O incidente ocorreu na manhã da última quarta-feira (27), por volta das 7h.

As imagens mostram o navio Vicente Pinzón se afastando do cais da JBS Terminais, empurrado pela correnteza do Rio Itajaí-Açu. Barcos de apoio se aproximam rapidamente para auxiliar no controle da situação.

Correnteza causou o incidente, segundo a administração do porto

De acordo com a administração do Porto de Itajaí, a causa do incidente foi a forte correnteza do rio, que acabou rompendo os cabos que mantinham a embarcação atracada.

VEJA MAIS

image Navio gigante de 135 metros invade quintal na Noruega e assusta morador
Embarcação colidiu com a costa e parou no jardim do morador que ainda dormia

image Mais um navio é atacado no Mar Vermelho, horas após houthis afundarem graneleiro

    

Equipes de emergência atuaram para evitar acidente

Seguindo os protocolos de emergência, os trabalhadores que atuavam na área foram retirados da zona de risco, e equipes de segurança foram mobilizadas. Rebocadores foram acionados para estabilizar o cargueiro.

A embarcação ficou à deriva por cerca de 10 minutos, mas a situação foi controlada após a atuação conjunta da equipe operacional. Ninguém ficou ferido.

Em nota oficial, a administração do porto reforçou que mantém procedimentos de resposta rápida para emergências, visando à segurança dos trabalhadores, da comunidade portuária e da navegação.

Caso semelhante aconteceu em 2024

Essa não foi a primeira vez que uma embarcação ficou à deriva no Porto de Itajaí. No final de 2024, um caso semelhante foi registrado quando outro navio também teve seus cabos rompidos.

Na ocasião, embarcações menores realizaram manobras para evitar uma colisão. A praticagem do porto chegou a emitir uma nota alertando que o navio estava sendo arrastado em direção ao ferry boat da cidade, representando uma "situação de perigo iminente".

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Navio de gargas

navio à deriva

navio arrastado pela correnteza
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Seleção feminina bate Porto Rico e avança em 1º do grupo no Mundial de vôlei

26.08.25 11h13

Lula reage a Trump e defende mundo livre de imposições: 'Nenhum país combate crime sozinho'

25.08.25 18h52

OBVIEDADE

Indireta para Neymar? Ancelotti avisa que 'Estar 100% é critério muito importante'

Ancelotti foi categórico ao dizer que ninguém está descartado.

25.08.25 16h58

COP-30

Brasil alcança menor registro de focos de incêndio nos últimos 12 anos

Em comparação com o ano passado, o número de queimadas na Amazônia caiu de 30 mil para 7 mil casos

25.08.25 16h48

MAIS LIDAS EM BRASIL

PCC

'Uma das maiores operações da história', diz Lewandowski sobre esquema do PCC

Ação coordenada pelo MP-SP mobilizou cerca de 1.400 agentes para cumprir 350 mandados

28.08.25 12h56

PEDIDO DE SOCORRO

Mulher vítima de sequestro e estupro salta do carro e pede socorro ao ver viatura da PM

Vítima de 28 anos foi mantida em cárcere e estuprada pelo ex-companheiro em Minas Gerais. Homem de 35 anos foi preso em flagrante após tentativa de impedir fuga.

27.08.25 21h30

Crime organizado

Veja o que se sabe sobre a megaoperação da PF e MP-SP que desmontou esquema do crime organizado

Agentes de órgãos de segurança em diversos estados brasileiros atuaram em operações simultâneas contra a facção criminosa e a ligação com o setor financeiro

28.08.25 13h41

Crime organizado

Megaoperação em 8 estados mira esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis

Operação Carbono Oculto mobiliza 1.400 agentes

28.08.25 12h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda