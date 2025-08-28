VÍDEO: navio cargueiro é arrastado por correnteza após rompimento de cabos e causa pânico

Câmeras de segurança do Porto de Itajaí, o maior complexo portuário de Santa Catarina, registraram o momento em que os cabos de um navio de carga se romperam, deixando a embarcação à deriva. O incidente ocorreu na manhã da última quarta-feira (27), por volta das 7h.

As imagens mostram o navio Vicente Pinzón se afastando do cais da JBS Terminais, empurrado pela correnteza do Rio Itajaí-Açu. Barcos de apoio se aproximam rapidamente para auxiliar no controle da situação.

Correnteza causou o incidente, segundo a administração do porto

De acordo com a administração do Porto de Itajaí, a causa do incidente foi a forte correnteza do rio, que acabou rompendo os cabos que mantinham a embarcação atracada.

Equipes de emergência atuaram para evitar acidente

Seguindo os protocolos de emergência, os trabalhadores que atuavam na área foram retirados da zona de risco, e equipes de segurança foram mobilizadas. Rebocadores foram acionados para estabilizar o cargueiro.

A embarcação ficou à deriva por cerca de 10 minutos, mas a situação foi controlada após a atuação conjunta da equipe operacional. Ninguém ficou ferido.

Em nota oficial, a administração do porto reforçou que mantém procedimentos de resposta rápida para emergências, visando à segurança dos trabalhadores, da comunidade portuária e da navegação.

Caso semelhante aconteceu em 2024

Essa não foi a primeira vez que uma embarcação ficou à deriva no Porto de Itajaí. No final de 2024, um caso semelhante foi registrado quando outro navio também teve seus cabos rompidos.

Na ocasião, embarcações menores realizaram manobras para evitar uma colisão. A praticagem do porto chegou a emitir uma nota alertando que o navio estava sendo arrastado em direção ao ferry boat da cidade, representando uma "situação de perigo iminente".

