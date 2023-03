Mulher vandaliza Paróquia e Santuário São Judas Tadeu em São Paulo

Uma mulher vandalizou a Paróquia e Santuário São Judas Tadeu, em Mirandópolis, zona sul de São Paulo (SP), na madrugada desta quinta-feira (30), atirando blocos de concreto e um pneu nas portas de entrada. Após o ataque, por volta das 3h30, parte do local ficou destruído. Ao menos oito portas de vidro temperado foram danificadas, assim como algumas janelas.

O crime foi registrado por câmeras de monitoramento. As imagens mostram a mulher arremessando uma pedra de grandes dimensões contra uma das portas de vidro da igreja e até um pneu.

De acordo com a igreja, o interior da paróquia e outras áreas consideradas importantes não sofreram danos. Porém, por causa do vandalismo, atividades próximas foram realocadas para a igreja histórica, mais antiga, também integrante do complexo.

O caso está sendo investigado pela delegacia da Vila Clementino, também na zona sul.