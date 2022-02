Depredação: antigo prédio de escola municipal é saqueado no bairro do Barreiro, em Belém

O prédio onde funcionava a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Inês Maroja, no bairro do Barreiro, em Belém, foi saqueado. Ladrões furtaram portas, janelas, forro, luminária e demais estruturas físicas. “Só não levaram as paredes porque não deu”, comentou um morador.

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) informou que a escola mudou de endereço há cerca de dois meses. E que, desde então, o prédio está vazio. É que o imóvel foi recebido pela atual gestão da Prefeitura de Belém "em péssimas condições e precisará ser demolido". O processo de licitação para a construção de uma nova escola no local já iniciou.

Na manhã desta terça-feira (22), guardas municipais protegiam o local. Mas os ladrões já haviam furtado tudo o que era possível. Morador do bairro, José Rodrigues, de 78 anos, lamentou a depredação do prédio. “Eu fico triste e chateado de ver uma situação dessas. Nós precisamos desse colégio e está nessa situação”, afirmou.

Guardas municipais de Belém protegem o antigo prédio da escola municipal Inês Maroja, no Barreiro (Igor Mota/O Liberal)

Guarda Municipal intensificou patrulhamento no local

A Prefeitura de Belém informou que já está tomando todas as medidas legais por causa da depredação do antigo prédio da escola. Na tarde de domingo (20), a Prefeitura recebeu denúncia de possível depredação do antigo prédio da unidade de ensino, localizado na passagem Nossa Senhora Guia.

De imediato, a Guarda Municipal de Belém (GMB) foi acionada e enviou efetivo para o local, e "confirmou o triste fato". A depredação já havia ocorrido. A GMB informa que realiza diariamente rondas na escola Inês Maroja, no Barreiro, usando motos e viaturas. Após o ocorrido, a GMB informou que vai intensificar o patrulhamento no local, aumentando o número de rondas e apoio da Polícia Militar do Pará. Caso alguém seja pego em flagrante furtando ou depredando o patrimônio público, será conduzido para o órgão competente.

A GMB reforçou ainda que a população pode ajudar o trabalho da instituição, denunciando ocorrências de depredação, roubo e furto, por meio do telefone 153. A partir da ligação, uma viatura será enviada até o local. Caso alguém seja pego em flagrante, furtando ou depredando o patrimônio público, será conduzido para o órgão competente.

810 estudantes matriculados serão recebidos em novo imóvel

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) explica que a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Inês Maroja mudou de endereço há cerca de dois meses. Desde então, está vazia, pois o imóvel foi recebido pela atual gestão da Prefeitura de Belém em péssimas condições e precisará ser demolido. O processo de licitação para a construção de uma nova escola no local já iniciou.

A Semec informou ainda, que na segunda-feira, 21, foi providenciado o fechamento das estruturas que foram arrombadas neste domingo, 20. A Prefeitura garante serviço de vigilância terceirizada em 77 escolas da rede municipal de educação e as demais unidades contam com ronda permanente da GMB.

A Escola Municipal Inês Maroja foi transferida para um prédio alugado, localizado na avenida Senador Lemos, 2.995, na sexta-feira, 18, e já está em funcionamento. Os 810 estudantes matriculados na unidade serão recebidos no novo imóvel.