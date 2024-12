Mulher que se tornou famosa por recusar ceder assento em avião desabafa: 'Não estou bem há dias'

Jeniffer Castro, a mulher que se tornou famosa após um vídeo em que se recusa a ceder seu assento em um voo viralizar, desabafou sobre as dificuldades emocionais que tem enfrentado desde o incidente. Na noite de segunda-feira (9), ela compartilhou nas redes sociais algumas frustrações que vem passando, revelando que a repercussão negativa do caso a afetou profundamente.

Em relato, Jeniffer explicou que a demora em se pronunciar sobre o ocorrido se deve ao constrangimento que sentiu durante o voo e ao ataque constante que recebeu online. Ela afirmou: “Demorei a falar porque não estava bem pelo constrangimento que passei no avião e todas as pessoas (que me atacaram). Desde o fato ocorrido não estou dormindo, não estou comendo, não estou bem há dias”.

Além disso, a mulher fez questão de esclarecer um mal-entendido que surgiu após o vídeo se tornar viral. Ela reiterou que nunca afirmou que a mãe da criança foi quem gravou a situação. “Sempre falei que não era ela. Desde que o vídeo viralizou eu respondo comentários e comento que não foi a mãe que me gravou”, destacou em sua publicação.

O vídeo, que capturou Jeniffer se negando a trocar de assento com uma criança em meio a uma birra, gerou uma onda de apoio e críticas. Enquanto alguns apoiaram sua decisão de manter seu lugar, outros a atacaram.