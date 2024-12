Mulher que gravou vídeo do 'assento no avião' não conhecia envolvidos e diz que perdeu o controle

A nutricionista Eluciana Cardoso quebrou o silêncio e pediu desculpas a todos os envolvidos no caso do "assento do avião", que viralizou nos últimos dias. Em entrevista ao Fantástico, a voz que está por trás do vídeo afirmou ter perdido o controle com a “indiferença” de Jeniffer Castro ao choro da criança que queria ter sentado na janela, ao lado da avó.

Em uma conversa com a repórter Renata Ceribelli, a mulher deu sua versão e chorou, pedindo desculpas para ela mesma, além das outras partes envolvidas. "Eu perdi totalmente o controle. Parecia que eu estava saindo do meu corpo. Eu fiquei com o coração com taquicardia, pela indiferença. Meu erro foi esse: ter perdido meu controle emocional. Eu que sou uma pessoa sempre centrada", garantiu ela.

Veja a entrevista: