"Eu não pedi para trocar de lugar", diz mãe de criança pivô de confusão em avião

A mãe da criança que foi pivô de uma discussão por assento em um avião se defendeu e disse que não pediu para ficar com o lugar na janela da aeronave. Durante uma entrevista, a mulher explicou que a atitude partiu de outros passageiros. Além disso, ela também negou ter sido a responsável pela gravação que expôs a bancária Jennifer Castro, que viralizou nos últimos dias.

“Eu só quero que fique claro que, em nenhum momento, minha família incomodou a Jeniffer. Quem pediu para ter a troca de lugares foram outros passageiros", explicou a mulher.

Em entrevista ao colunista Léo Dias, do portal Metrópoles, e à CNN, a mãe de Arthur explicou que, quando Jeniffer entrou no avião e chegou até a fileira onde estava o seu assento, o menino já estava sentado nele. No momento em que a bancária solicitou a liberação de seu lugar, ela retirou Arthur e foi para o assento correto. Neste momento, o garoto começou a chorar e outros passageiros começaram a pedir que Jeniffer cedesse o assento para a criança, o que não aconteceu e resultou em uma série de xingamentos direcionados a ela.

De acordo com o que foi relatado pela mãe do garoto, a companhia aérea Gol colocou todos os membros da família na fileira 21 (do 21B ao 21F), enquanto seu filho, uma pessoa em cadeira de rodas, foi alocado na fileira 1. Segundo ela, o filho mais novo, de 4 anos, acabou sentado no assento 21A, que pertencia à Jeniffer.

"Eu não pedi para ela sair da janela em nenhum momento. As pessoas que pediram para ela trocar de assento foram os passageiros, que se incomodaram. Na cabeça do Arthur, como fomos os primeiros a entrar, o lugar era dele. As pessoas falaram: ‘Solta ele, deixa ele lá, essa mulher é uma idiota’. Eu não concordei com isso", explicou.