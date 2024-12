Mulher que negou assento à criança em avião fecha publicidade com loja de departamento

Após ter sido exposta na internet por negar assento a uma criança durante um voo, a bancária Jennifer Castro vem acumulando seguidores nas redes sociais. Com mais de 1,8 milhão de pessoas acompanhando seu perfil no Instagram, a jovem acaba de fechar a primeira publicidade, uma parceria com o Magazine Luiza, nesta sexta-feira (6).

A publicidade com a varejista foi publicada no Instagram da bancária e recebeu muitos elogios dos seguidores. No vídeo, a jovem brinca com a situação ocorrida no voo e diz que "seguiu plena a todo momento", pois "estava distraída, escolhendo os presentes de Natal no app do Magalu."

"Já escolhi os presentes da família, inclusive um tablet de presente para o meu sobrinho. Acho que tablet ajuda a distrair as crianças em viagens de avião, não é?", disse Jennifer, na gravação do vídeo.