Mulher foge sem roupas após ser atacada e estuprada

Uma mulher de 27 anos foi vítima de um estupro em Praia Grande, São Paulo. Após o abuso sexual, a vítima foi vista saindo sem roupas e ensaguentada de um terreno abandonado. Ela foi socorrida e encaminhada para receber atendimento médico. O caso segue em investigação. Com informações do G1.

Segundo a Polícia Militar, um morador, vizinho ao local do crime, ajudou a vítima a pedir ajuda à PM. Em relato, a mulher contou aos policiais que foi surpreendida pelo criminoso ao estacionar a moto. O homem estava com uma faca nas mãos e pediu dinheiro inicialmente, no entanto, sob ameaças levou a mulher para dentro do terreno abandonado. No local, o abusador "desferiu vários golpes em sua cabeça e a forçou a manter relações sexuais", conforme a PM.

Ao verem o estado da vítima, os agentes de segurança acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A prefeitura de Praia Grande confirmou que o SAMU foi acionado e informou que a vítima foi encaminhada para o Hospital Irmã Dulce, onde permaneceu recebendo atendimento médico.

A PM ressaltou que a equipe policial realizou um patrulhamento próximo ao local do crime para localizar o agressor, porém, ele havia fugido. “Objetivando a localização do infrator da lei, foi solicitado à central de monitoramento da cidade de Praia Grande possíveis imagens e o trajeto do criminoso e suas características”, ressaltou em nota.

A corporação encaminhou o caso à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande, onde foi registrado o boletim de ocorrência por estupro. Ainda segundo a PM, na CPJ também foi emitido um guia de exame do Instituto Médico Legal (IML), que foi entregue a vítima que está sob cuidados médicos. A Secretaria de Segurança Pública Estadual (SSP), afirmou que o caso será investigado para identificação e prisão do autor do crime.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)