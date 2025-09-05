Capa Jornal Amazônia
Mulher fica trancada em cemitério com amiga no dia do aniversário: ‘Não desejo ao meu pior inimigo’

Após ser resgatada, Adriana contou com detalhes como se sentiu no local

Victoria Rodrigues
fonte

Adriana e sua amiga esperaram por cerca de 40 minutos até serem resgatadas do cemitério. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Um vídeo viralizou na internet no último sábado (30) após mostrar uma mulher que ficou presa em um cemitério no dia de seu próprio aniversário de 47 anos. O caso, filmado por uma amiga da aniversariante que estava do lado de fora do local, ocorreu no Cemitério Municipal de Camaragibe, localizado em Recife.

“Hoje é aniversário da Adriana e ela ficou presa dentro do cemitério. São 17h e a bichinha ficou presa. Adriana, vem cantar teu parabéns!”, gritou a amiga aos risos apontando o celular para mostrar o portão trancado. Após o ocorrido, ao ser questionada da sensação que sentiu naquele momento, uma outra amiga que também ficou presa junto com Adriana respondeu: “Horrível. Eu não desejo ao meu pior inimigo. Nossa, a gente escuta até vozes”.

Na ocasião, a mulher havia ido ao cemitério com uma amiga para prestar homenagens a pessoas falecidas e as duas não haviam percebido quando o portão tinha sido fechado. Após perceberem a situação a que estavam submetidas, as amigas ficaram por cerca de 40 minutos dentro do espaço até serem resgatadas.

No Instagram, muitas pessoas comentaram sobre o episódio no cemitério. “A pergunta é: pra que fechar o portão do cemitério, se ninguém que está lá vai fugir?”, indagou uma pessoa. “Estava bem acompanhada!!! Hoje em dia, os mortos estão mais confiáveis que os vivos”, brincou um internauta. “Parabéns pra você / nessa data querida / já trancaram a entrada / você tá sem saída”, escreveu uma terceira.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editora web em Oliberal.com)

.
