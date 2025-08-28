Capa Jornal Amazônia
Romance com mulher misteriosa, ‘O Segredo de Lolita’, tem lançamento em cemitério, em Belém

Obra do escritor Arnaldo Rosa vai ser lançada neste sábado (30), com direito à performance temática, DJ Dinho e outras atrações a partir das 18h no Cemitério Parque Soledade

Eduardo Rocha
fonte

Escritor Arnaldo Rosa: lançamento do livro 'O Segredo de Lolita' será no Cemitério Parque Soledade neste sábado (30) (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Que o amor tem seus mistérios, todo mundo sabe. Agora, quais peças esses mistérios podem pregar nos amantes, só Deus sabe ou desconfia. Que o diga os personagens do romance “O Segredo de Lolita”, pela Editora Alves, que o escritor paraense Arnaldo Rosa vai lançar em grande estilo neste sábado (30), a partir das 18h, em Belém, em um lugar inusitado: o Cemitério Parque Soledade, na travessa Serzedelo Corrêa, 514, entre as avenidas Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado, no bairro de Batista Campos. O local tem tudo a ver com a trama do livro. Na obra, um homem e uma mulher se enamoram, mas ela não revela onde mora para ele. Porém, o homem vai atrás de solucionar esse mistério, que guarda semelhança com muitas histórias de visagens relacionadas à capital paraense. Portanto, trata-se, como o próprio autor anuncia, de um livro visagento.

Uma mulher bragantina (natural do município de Bragança, no nordeste do Pará), de nome Lolita, vem morar em Belém, nos idos de 1962. Havia, então, naquela época uma ferrovia com a linha de transporte de passageiros e de carga Belém-Bragança. Em uma viagem para Belém, na virada de ano, no trem, ela conhece Francisco, um vendedor de redes de dormir, artigo muito procurado e utilizado por paraenses, seja na capital do Pará seja em outros municípios paraenses. Lolita e Francisco se apaixonam e passam a viver juntos.

Mas, na virada de ano seguinte,  ela intenciona viajar sozinha de trem para rever a família em Bragança, com o que Francisco não concorda. Ele argumenta que era o companheiro dela e que deveriam estar juntos. 

“Não te levo, porque a minha mãe mora comigo e não vai aceitar nós vivermos de amigação (união estável daquela época)”, argumenta Lolita. “Então, vamos casar”, diz Francisco. “Não. Só vou casar quando realizar o meu sonho aqui, em Belém, que é trabalhar e publicar um livro”, retruca ela. E o casal acaba  desentendendo-se. 

Lolita viaja, então, sozinha, mas Francisco apanha um táxi para ir atrás da mulher amada. A intenção dele era chegar antes dela ao destino, tudo a fim de descobrir o mistério em tela. Esse táxi é dirigido nada mais nada menos que pelo motorista do Caso Josephina, do conhecido “Caso da Garota do Táxi". O condutor, agora, já com 30 anos mais idoso. 

A história de “A Garota do Táxi”  é considerada uma lenda urbana de Belém, em que o espírito de uma jovem que morreu em 1931 continua a apanhar táxis, especialmente  no dia do aniversário dela, 19 de abril. 

Na história de “A Garota do Táxi”, a mulher pede para  o taxista levá-la a um local e, em seguida, retorna ao cemitério. Ao final da corrida, Josephina instrui o motorista a cobrar do pai dela o valor devido do serviço de transporte. Ao chegar ao local indicado, o taxista descobre que Josephina faleceu há muitos anos. O motorista, de acordo com um das versões, vê uma foto da jovem em um quadro e a reconhece como a passageira que apanhou o seu carro.

Surpresas!

Bem, voltando à história de Lolita, “A Garota do Trem”, o táxi com o homem aflito a bordo chega em Bragança. Ele levando flores. Então, Francisco, com as flores na mão, encontra a mãe da amada, dona Filomena, e  a senhora pergunta: “Essas flores são para mim?”. Ele responde: “Não, minha sogra. São para a Lolita”. “Então, leve lá no cemitério”, diz a mãe de Lolita. “Tem que ler o livro para saber por que ela falou para ele ir ao cemitério, né?”, instiga o autor Arnaldo Rosa.

E quem quiser saber mais detalhes sobre a trama e o final da história entre Lolita e Francisco, no sétimo livro de Arnaldo Rosa, pode comparecer ao Cemitério Parque Soledade, a partir das 18h deste sábado (30). No local, além de ter acesso ao livro, o público entrará de vez no clima de “O Segredo de Lolita”, com uma programação visagenta. 

Sob a coordenação de Ricardo Salim, será apresentado um desfile de moda com looks da Belle Époque do qual participarão os personagens do romance.  O DJ Dinho vai colocar todo mundo para sacudir o esqueleto, haverá manifestações culturais e ainda outras atrações. 

O livro “O Segredo de Lolita” teve seu pré-lançamento durante a 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, coordenada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, de 16 a 22 deste mês de agosto. No começo do ano, a irmã de Arnaldo Rosa, Cristina Augusta, leu o livro “Belém Mistérios Assombrosos”, com 20 contos. Ela gostou muito do conto “O Segredo de Lolita”, dizendo a Arnaldo para transformá-lo em um romance. Foi o que ele fez, e, então, o romance foi pré-lançado na Pan-Amazônica, com sucesso. Agora, é o momento do lançamento oficial do livro no lugar inspirador de histórias assombradas tão apreciadas pelos paraenses: um cemitério.

Serviço:

Lançamento do livro ‘O Segredo de Lolita’

Do escritor Arnaldo Rosa

30 de agosto de 2025, a partir das 18h

No Cemitério Parque Soledade, 

na travessa Serzedelo Corrêa, 514, entre as

avenidas Gentil Bittencourt e Conselheiro Furtado

Belém (PA)

