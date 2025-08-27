Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Segunda etapa do restauro do Parque Cemitério Soledade será entregue neste sábado (30)

O Soledade é um dos principais marcos históricos e arquitetônicos da capital paraense e passa por um amplo processo de conservação e requalificação

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o Parque Cemitério Soledade. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A segunda etapa do restauro do Parque Cemitério Soledade será entregue neste sábado (30), em Belém, dentro da programação do Mês do Patrimônio Cultural. Gerido pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o Soledade é um dos principais marcos históricos e arquitetônicos da capital paraense e passa por um amplo processo de conservação e requalificação.

A entrega contará com aula pública com o professor Michel Pinho, oficinas educativas com a equipe do Laboratório de Conservação e Restauro (Lacore/UFPA), apresentação musical do Quinteto Caxangá e Feira Criativa, que funcionará durante toda a manhã. As inscrições para as atividades, que serão realizadas das 8h às 12h, são gratuitas e já estão abertas. 

Nesta segunda fase, foram restaurados 150 túmulos, mausoléus e remanescentes de duas irmandades, além do pórtico da capela. Também foram realizadas medidas de conservação preventiva nas demais estruturas. A execução é da Universidade Federal do Pará (UFPA), com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O investimento é de R$ 7 milhões.

Soledade é o primeiro Parque Cemitério do Pará

A primeira etapa, concluída em janeiro de 2023, foi executada pelo Governo do Pará, por meio da Secult, com um investimento de R$ 16 milhões. As obras garantiram a recuperação de 126 estruturas funerárias, melhorias na parte elétrica e hidráulica, construção de calçamentos acessíveis, banheiros, área administrativa, iluminação, paisagismo e a abertura de uma nova entrada.

Naquele ano, o Cemitério Nossa Senhora da Soledade foi entregue à população como Parque Cemitério da Soledade, o primeiro cemitério museal do Pará, abrigando ações de educação patrimonial, visitas guiadas e exposições.

Visita à embarcação encontrada na Doca

Além da entrega da segunda etapa do restauro do Soledade, outro destaque da programação do Mês do Patrimônio Cultural promovida pelo Iphan em Belém é a visita guiada à embarcação encontrada durante as obras do Parque Linear da Doca. A atividade, que ocorre na sexta-feira (29), será conduzida por especialistas em arqueologia e restauro, a partir das 15h.

A abertura oficial da Semana do Patrimônio Cultural Brasileiro acontece também na sexta, às 8h30, no Sesc Ver-o-Peso. Logo em seguida, às 9h, será realizada a mesa-redonda “A Cidade da COP 30 e o Patrimônio Cultural: o que, como e para quem?”.

O encerramento será no domingo (31), com o roteiro patrimonial “Belém Cidade Negra – Território de Memória Afro-Brasileiro”. A concentração será às 8h, na Escadinha do Cais do Porto, e o trajeto inclui a Praça da República e a Praça da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, finalizando com uma roda de carimbó.

