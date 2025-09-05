Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Mulher é indenizada após esperar sepultamento do corpo da irmã por 6 horas

A situação gerou extremo constrangimento e sofrimento aos familiares, que esperavam a chegada da ente querida no cemitério

Gabrielle Borges
fonte

Empresa fez com que familiares de falecida ficassem esperando por 6 horas por sepultamento (Freepik)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) condenou a empresa funerária Campo da Esperança Serviços Ltda. por fazer com que o corpo de uma mulher ficasse cerca de seis horas dentro de um carro de funerária aguardando o velório. A concessionária foi condenada a pagar R$ 15 mil por danos morais causados aos familiares. 

A família da falecida contratou a empresa para cuidar do velório e sepultamento. A certidão de óbito indicava Brasília (DF) como local do enterro, embora o contrato entre a concessionária e a cliente mencionasse o cemitério de Taguatinga (DF).

VEJA MAIS

image Mulher fica trancada em cemitério com amiga no dia do aniversário: ‘Não desejo ao meu pior inimigo’
Após ser resgatada, Adriana contou com detalhes como se sentiu no local


image VÍDEO: Cadáver é encontrado sentado fora de cova em cemitério público
O vilipêndio de cadáveres é considerado um crime contra o respeito aos mortos


image Estátua de túmulo 'aumenta fertilidade' de mulheres: conheça a lenda urbana de Victor Noir
Superstição em torno do túmulo do jornalista é tão poderosa, que a escultura de bronze desbotou nos órgãos genitais e no rosto, onde as mulheres sentam, tocam ou beijam para

Ao invés de corrigir a questão, que poderia ter sido feito on-line de acordo com a Justiça, a empresa cobrou uma taxa extra para transferir o velório da vítima para outra cidade. Por conta do impasse, o corpo da falecida ficou cerca de seis horas dentro do carro da funerária.

A situação gerou extremo constrangimento e sofrimento aos familiares, que esperavam a chegada da ente querida ao na Asa Sul para realizar o velório, mas o corpo não chegava.

Em sua defesa, a empresa argumentou que a confusão de locais foi feita pela cliente. Contudo, a juíza Andreia Lemos Gonçalves de Oliveira, da Vara Cível do Riacho Fundo, rejeitou os argumentos. “A prestação de serviços funerários, por sua natureza, demanda zelo, diligência e, sobretudo, respeito à dignidade humana no momento de extrema dor”, mencionou a magistrada do caso.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

mulher recebe indenização em cemitério

Distrito Federal
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Paquetá celebra poder voltar a jogar 'futebol leve' e Luiz Henrique exalta 'alegria' na seleção

05.09.25 0h17

SHOW

Brasil controla partida e vence Chile em noite com show de Estêvão e Luiz Henrique

O resultado deixa equipe comandada por Carlo Ancelotti na vice-liderança, com 28 pontos, 10 atrás da líder argentina.

04.09.25 23h47

ESPORTES

Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei

Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial

04.09.25 8h53

Putin: 'Não há relação desproporcional no comércio entre EUA e Brasil'

03.09.25 21h38

MAIS LIDAS EM BRASIL

'Surpresa de Aniversário'

Mulher fica trancada em cemitério com amiga no dia do aniversário: ‘Não desejo ao meu pior inimigo’

Após ser resgatada, Adriana contou com detalhes como se sentiu no local

05.09.25 11h59

VEJA!

Carteira Nacional do Professor: veja como obter o documento para desconto em cinema, hotéis e shows

O documento, com validade em todo o território nacional, será entregue a partir de outubro

04.09.25 15h23

crime sexual

Mulher é perseguida por homem se masturbando em via pública

Ainda não há informações sobre a prisão do suspeito

04.09.25 14h43

DANDO UM JEITINHO

‘Saci do Crime’: homem aborda vítima pulando em apenas um pé

Câmeras flagraram criminosos armados rendendo pedestres; um dos suspeitos pulava em um pé só durante o crime

04.09.25 17h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda