Motorista impede tentativa de estupro contra menina de 12 anos; suspeito é preso preventivamente

Um motorista evitou que uma menina de 12 anos fosse vítima de estupro em Bauru (SP), na última segunda-feira (1º). Câmeras de segurança registraram o momento em que ele estaciona o carro, sai do veículo e aborda o suspeito, identificado como Vitor Gustavo Felix Antonio, de 26 anos, que teve a prisão convertida em preventiva.

Nas imagens, Wilian Ribeiro aparece descendo do carro preto e conversando com o homem no meio da rua. Durante a ação, a vítima consegue se desvencilhar do suspeito e fugir.

“Começou a chorar”: motorista relata como percebeu que menina estava em perigo

Em entrevista ao g1, Wilian contou que havia deixado um de seus quatro filhos na escola quando percebeu a situação suspeita e decidiu acompanhar a menina. Ele relatou que precisou perseguir e até lutar com o agressor.

"Andei com o carro uns 100 metros pra frente, parei na esquina e fiquei observando pelo retrovisor. Na hora que eles chegaram na lateral do carro, perguntei pra ela se estava tudo bem, se estava acontecendo alguma coisa, e aí ela respondeu que não, começou a chorar", disse.

Câmeras registraram abordagem do suspeito em Bauru

Outra câmera de segurança mostrou o momento em que a adolescente, acompanhada de um colega da mesma idade, caminhava pela rua Fortunato Resta, no bairro Vila Maria, quando foi abordada por Vitor.

Ainda segundo o motorista, ao ser questionado sobre a relação com a menina, o suspeito afirmou que era namorado dela, mas não sabia sequer o nome da vítima. Após a abordagem, a garota foi acolhida por funcionários de uma loja próxima.

Suspeito chegou a agredir motorista durante a fuga

Wilian contou que avisou ao homem que chamaria a polícia, momento em que ele passou a se exaltar e chegou a agredi-lo.

"Ele foi tão audacioso que disse que não iríamos pegá-lo nunca, e saiu correndo. Sorte que estava vindo o pessoal de moto e foi atrás dele", relatou.

Polícia Civil detalha crime e prisão do suspeito

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito teria ameaçado a adolescente dizendo estar armado e tentou levá-la para um terreno baldio. Ele foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e autuado em flagrante por tentativa de estupro de vulnerável.

Em depoimento, Vitor confessou que abordou a menina, mas alegou que teria havido uma “troca de olhares” e disse acreditar em um suposto interesse por parte dela.

Na terça-feira (2), após audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. O homem permanece preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Bauru.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)