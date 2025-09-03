Balsa naufraga durante show de pagode em Salvador

Uma balsa naufragou na noite de segunda-feira (2), durante um show de pagode realizado em Salvador, na Bahia. O acidente ocorreu enquanto dezenas de pessoas acompanhavam a apresentação em cima da embarcação. Apesar do susto, não houve registro de feridos. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver o momento em que a balsa começa a afundar, fazendo com que o público tente deixar o local rapidamente. A Marinha do Brasil informou que vai apurar as causas do naufrágio. Segundo o órgão, uma equipe foi enviada à região para realizar a vistoria e adotar as medidas necessárias.

Vídeo mostra o momento em que balsa afunda

O episódio foi registrado por pessoas que participavam do evento e compartilhado nas redes sociais. No vídeo, o público aparece em clima de festa até que a embarcação perde a estabilidade e começa a submergir.

Investigações sobre o naufrágio

De acordo com a Marinha, os responsáveis pela embarcação deverão apresentar documentos sobre a autorização para a realização do evento. Também será investigada a quantidade de pessoas a bordo e as condições de segurança no momento do show.