Motorista embriagado canta para policial antes de ser preso: 'Seu guarda, eu não sou vagabundo'

Um homem que estava dirigindo embriagado, decidiu fazer uma “homenagem” ao policial militar que o abordou, cantando um dos maiores sucessos da dupla sertaneja Bruno & Marrone.

O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta quinta-feira (22), mostra o homem de 58 anos, cantando a música “Dormi na praça”. O caso aconteceu no último domingo (18) na cidade de Passos, Minas Gerais.

De acordo com o sargento Juliano Álvaro dos Reis, integrante do pelotão da Polícia Militar Rodoviária de Passos, durante uma operação de fiscalização na BR-146, no sentido a Bom Jesus da Penha, a equipe se deparou com um veículo realizando movimentos em zigue-zague. Diante disso, realizaram a abordagem, e notaram que o condutor do veículo estava embriagado e deram voz de prisão ao motorista. Mas antes de ser levado para a delegacia, o homem pediu para fazer a "homenagem".

O teste do bafômetro revelou uma taxa de 1,27 Mg/L de álcool no motorista, caracterizando um índice considerado alto. O “cantor” embriagado foi detido por crime de trânsito, sendo autuado com uma multa de R$ 2.950. Além disso, perdeu sete pontos na carteira de motorista e teve o veículo removido.