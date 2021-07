Acidente envolvendo motorista embriagado deixa duas pessoas mortas em Barcarena

Um acidente envolvendo uma motorista com sinais de embriaguez deixou duas pessoas mortas e uma terceira ferida na madrugada deste domingo (4) em Vila dos Cabanos, na cidade de Barcarena, no nordeste paraense. Segundo informações do 14º Batalhão de Polícia Militar, dois homens foram detidos e encaminhados até a delegacia do município.

Conforme o relato policial, a guarnição foi abordada durante rondas ostensivas pela localidade. Um popular relatou que, há poucos minutos, um acidente teria ocorrido próximo de onde a equipe policial estava. Os militares seguiram até o local e flagraram o ocorrido.

Um veículo New Civic e duas motocicletas estavam envolvidas na colisão. Aos agentes de segurança pública, testemunhas relataram que o motorista do carro entrou na contramão em alta velocidade e atingiu as duas motocicletas de frente, fazendo três vítimas.

Duas pessoas morreram no local e uma terceira foi conduzida por uma equipe do Corpo de Bombeiros para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vila dos Cabanos. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima sobrevivente.

O condutor do veículo, identificado apenas pelo prenome de Ivanildo, foi detido e encaminhado, ao lado do amigo dele, para a Delegacia de Barcarena. Os dois apresentavam sinais de consumo de bebida alcoólica.