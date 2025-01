Motociclista desaparece após ser arrastado por enxurrada em Goiás

Um motociclista desapareceu no município de Mineiro, em Goiás, após ser arrastado por uma enxurrada no final da tarde da última segunda-feira (6). Imagens gravadas por motoristas mostram o momento em que o homem tentou atravessar um cruzamento e perdeu o equilíbrio, sendo levado pela água.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista, identificado como Neurolando Oliveira Quintino, foi arrastado para o córrego. A corporação afirmou que foi acionada para atender a ocorrência por volta das 17h50.

As equipes de socorristas iniciaram as buscas ainda na segunda-feira, atualizando três viaturas e um drone para percorrer um trecho de 2.200 metros, desde o ponto onde o motociclista foi arrastado até a ponte do Setor Taninho.

Devido à falta de visibilidade e às dificuldades de acesso ao local, os esforços tiveram que ser encerrados temporariamente às 21h. As buscas foram retomadas na manhã desta terça-feira (7), por volta das 6h.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)